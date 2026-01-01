У Ковелі спіймали водія під наркотиками, в якого раніше вилучили права
Сьогодні, 05:28
На Волині водій керував автомобілем із ознаками наркотичного сп’яніння, будучи позбавленим права керування.
Про це повідомляють у патрульній поліції Волині.
Нещодавно, під час патрулювання на вулиці Луцькій, що у Ковелі, інспектори зупинили автомобіль BMW.
Під час спілкування з керманичем ми помітили у нього ознаки наркотичного сп’яніння. Водієві запропонували пройти огляд на стан наркотичного сп’яніння у встановленому законом порядку, однак він відмовився.
Крім того, патрульні встановили, що чоловік вже притягувався до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом у стані сп’яніння та був позбавлений права керування строком на 5 років.
На водія інспектори склали адміністративні матеріали за ч. 3 ст. 130 (Керування у стані спʼяніння особою, яка двічі протягом року
притягувалася до відповідальності) та ч. 5 ст. 126(Повторне протягом року керування транспортним засобом особою, яка не має права керування) КУпАП.
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Про це повідомляють у патрульній поліції Волині.
Нещодавно, під час патрулювання на вулиці Луцькій, що у Ковелі, інспектори зупинили автомобіль BMW.
Під час спілкування з керманичем ми помітили у нього ознаки наркотичного сп’яніння. Водієві запропонували пройти огляд на стан наркотичного сп’яніння у встановленому законом порядку, однак він відмовився.
Крім того, патрульні встановили, що чоловік вже притягувався до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом у стані сп’яніння та був позбавлений права керування строком на 5 років.
На водія інспектори склали адміністративні матеріали за ч. 3 ст. 130 (Керування у стані спʼяніння особою, яка двічі протягом року
притягувалася до відповідальності) та ч. 5 ст. 126(Повторне протягом року керування транспортним засобом особою, яка не має права керування) КУпАП.
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