ЄС готує дорожню карту для вступу України





Про це повідомляє Марти Кос.



Дорожні карти для вступу в ЄС

Зазначається, що дорожні карти планують представити вже 28 жовтня.



"Готуємо дорожні карти для 4 найбільш просунутих країн-кандидатів. Ми визначили чотирьох лідерів: Чорногорію, Албанію, Молдову та Україну. Протягом останніх років ці країни продемонстрували значний прогрес у плані готовності", - каже Кос.



За її словами, ЄС прагне допомогти цим країнам-кандидаткам зберегти темп реформ. Тож дорожні карти визначать орієнтовні терміни та конкретні завдання, які необхідно виконати.



"Це забезпечить нам більшу передбачуваність щодо вступу. Важливо, що цей шлях і надалі базуватиметься на індивідуальних досягненнях країн-кандидатів", - повідомила єврокомісарка.



Особлива дорожня карта для України

Водночас Кос зауважила, що ситуація в Україні суттєво відрізняється від цих країн через війну. Тому робота над українською дорожньою картою ще триває, і вона "буде дещо іншою".



Єврокомісарка каже, що зроблено вже багато кроків щодо України в межах технічних переговорів. Це відкриття кластерів, а потім досягнення маяків і згодом - закриття розділів.



"Тому простіше буде визначити, як саме вся ситуація (війна — ред.) буде відображена в умовах у договорі про вступ, як це буде виглядати. Я сподіваюся, що війна в Україні незабаром закінчиться. Я справді цього бажаю", - зауважила Кос.



Вона додала, що наразі Україна працює у трьох напрямах одночасно:



боротьба за виживання,

інтеграційний процес і виконання вимог ЄС,

реалізація реформ.

Раніше РБК-Україна писало, що в ЄС розглядають пропозицію щодо обмеження підтримки частини аграрних продуктів України після її вступу.



Крім того, стало відомо, що Україна може отримати чіткий план вступу до ЄС у формі спеціальних дорожніх карт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Євросоюз готує орієнтовні дорожні карти для чотирьох країн-кандидаток на вступ - Чорногорії, Албанії, Молдови та України. Проте українська відрізнятиметься від інших.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву комісарки ЄС з питань розширенняЗазначається, що дорожні карти планують представити вже 28 жовтня."Готуємо дорожні карти для 4 найбільш просунутих країн-кандидатів. Ми визначили чотирьох лідерів: Чорногорію, Албанію, Молдову та Україну. Протягом останніх років ці країни продемонстрували значний прогрес у плані готовності", - каже Кос.За її словами, ЄС прагне допомогти цим країнам-кандидаткам зберегти темп реформ. Тож дорожні карти визначать орієнтовні терміни та конкретні завдання, які необхідно виконати."Це забезпечить нам більшу передбачуваність щодо вступу. Важливо, що цей шлях і надалі базуватиметься на індивідуальних досягненнях країн-кандидатів", - повідомила єврокомісарка.Водночас Кос зауважила, що ситуація в Україні суттєво відрізняється від цих країн через війну. Тому робота над українською дорожньою картою ще триває, і вона "буде дещо іншою".Єврокомісарка каже, що зроблено вже багато кроків щодо України в межах технічних переговорів. Це відкриття кластерів, а потім досягнення маяків і згодом - закриття розділів."Тому простіше буде визначити, як саме вся ситуація (війна — ред.) буде відображена в умовах у договорі про вступ, як це буде виглядати. Я сподіваюся, що війна в Україні незабаром закінчиться. Я справді цього бажаю", - зауважила Кос.Вона додала, що наразі Україна працює у трьох напрямах одночасно:боротьба за виживання,інтеграційний процес і виконання вимог ЄС,реалізація реформ.Раніше РБК-Україна писало, що в ЄС розглядають пропозицію щодо обмеження підтримки частини аграрних продуктів України після її вступу.Крім того, стало відомо, що Україна може отримати чіткий план вступу до ЄС у формі спеціальних дорожніх карт.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію