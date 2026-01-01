Росія вбила двох людей у Києві під час ракетної атаки





Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, пише



Так, у Києві в Оболонському й Шевченківському районах зафіксовано влучання на території нежитлової забудови, у Подільському — у складські приміщення.



У Подільському районі внаслідок атаки сталося загоряння та часткове руйнування перекриття офісно-складської будівлі.



Крім того, у Кременчуку на Полтавщині зафіксовано влучання в житловому районі, пошкоджено багатоквартирні будинки. У Кременчуцькому районі росіяни влучили в одне з підприємств.



Поліція повідомила, що в Прилуках на Чернігівщині війська рф поцілили ракетою в п'ятиповерхівку — рятувальники дістають людей з-під завалів.



Начальник Прилуцького райвідділу поліції Владислав Стоянов повідомив, що станом на 8:20 відомо про двох загиблих та сімох поранених.



У Запоріжжі тим часом росіяни атакували обʼєкт транспортної інфраструктури — можливе тимчасове обмеження руху на окремих ділянках доріг. А в Дніпрі завдали удару по промисловому підприємству.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч проти 7 жовтня росіяни атакували Київ ракетами — відомо про двох загиблих у Дарницькому районі. У Кременчуку ракета пошкодила багатоквартирні будинки.Про це повідомив міський голова Києва, пише Громадське Так, у Києві в Оболонському й Шевченківському районах зафіксовано влучання на території нежитлової забудови, у Подільському — у складські приміщення.У Подільському районі внаслідок атаки сталося загоряння та часткове руйнування перекриття офісно-складської будівлі.Крім того, у Кременчуку на Полтавщині зафіксовано влучання в житловому районі, пошкоджено багатоквартирні будинки. У Кременчуцькому районі росіяни влучили в одне з підприємств.Поліція повідомила, що в Прилуках на Чернігівщині війська рф поцілили ракетою в п'ятиповерхівку — рятувальники дістають людей з-під завалів.Начальник Прилуцького райвідділу поліціїповідомив, що станом на 8:20 відомо про двох загиблих та сімох поранених.У Запоріжжі тим часом росіяни атакували обʼєкт транспортної інфраструктури — можливе тимчасове обмеження руху на окремих ділянках доріг. А в Дніпрі завдали удару по промисловому підприємству.

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