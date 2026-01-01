Росія вбила двох людей у Києві під час ракетної атаки
Сьогодні, 09:15
У ніч проти 7 жовтня росіяни атакували Київ ракетами — відомо про двох загиблих у Дарницькому районі. У Кременчуку ракета пошкодила багатоквартирні будинки.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, пише Громадське.
Так, у Києві в Оболонському й Шевченківському районах зафіксовано влучання на території нежитлової забудови, у Подільському — у складські приміщення.
У Подільському районі внаслідок атаки сталося загоряння та часткове руйнування перекриття офісно-складської будівлі.
Крім того, у Кременчуку на Полтавщині зафіксовано влучання в житловому районі, пошкоджено багатоквартирні будинки. У Кременчуцькому районі росіяни влучили в одне з підприємств.
Поліція повідомила, що в Прилуках на Чернігівщині війська рф поцілили ракетою в п'ятиповерхівку — рятувальники дістають людей з-під завалів.
Начальник Прилуцького райвідділу поліції Владислав Стоянов повідомив, що станом на 8:20 відомо про двох загиблих та сімох поранених.
У Запоріжжі тим часом росіяни атакували обʼєкт транспортної інфраструктури — можливе тимчасове обмеження руху на окремих ділянках доріг. А в Дніпрі завдали удару по промисловому підприємству.
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Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, пише Громадське.
Так, у Києві в Оболонському й Шевченківському районах зафіксовано влучання на території нежитлової забудови, у Подільському — у складські приміщення.
У Подільському районі внаслідок атаки сталося загоряння та часткове руйнування перекриття офісно-складської будівлі.
Крім того, у Кременчуку на Полтавщині зафіксовано влучання в житловому районі, пошкоджено багатоквартирні будинки. У Кременчуцькому районі росіяни влучили в одне з підприємств.
Поліція повідомила, що в Прилуках на Чернігівщині війська рф поцілили ракетою в п'ятиповерхівку — рятувальники дістають людей з-під завалів.
Начальник Прилуцького райвідділу поліції Владислав Стоянов повідомив, що станом на 8:20 відомо про двох загиблих та сімох поранених.
У Запоріжжі тим часом росіяни атакували обʼєкт транспортної інфраструктури — можливе тимчасове обмеження руху на окремих ділянках доріг. А в Дніпрі завдали удару по промисловому підприємству.
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