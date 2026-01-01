У Києві знешкоджують нездетоновану балістичну ракету, яку виявили серед житлових будинків
Сьогодні, 10:02
У Дарницькому районі поліція та ДСНС проводять складне розмінування нездетонованої балістичної ракети, виявленої серед житлових будинків, яку ворог цієї ночі запустив по столиці.
Наразі на місці події працюють вибухотехніки столичної поліції та підрозділи ДСНС. Фахівці вилучать бойову частину та в подальшому транспортують її для подальшого знешкодження в умовах полігону.
Знахідку виявили серед житлових будинків.
Наразі на місці події працюють вибухотехніки столичної поліції та підрозділи ДСНС. Фахівці вилучать бойову частину та в подальшому транспортують її для подальшого знешкодження в умовах полігону.
Доступ містян до вказаної території обмежений.
"Просимо не наближатися до місця проведення робіт, а також у разі виявлення інших підозрілих предметів негайно повідомляти на спецлінії 101 або 102", - наголошують у поліції.
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Наразі на місці події працюють вибухотехніки столичної поліції та підрозділи ДСНС. Фахівці вилучать бойову частину та в подальшому транспортують її для подальшого знешкодження в умовах полігону.
Знахідку виявили серед житлових будинків.
Наразі на місці події працюють вибухотехніки столичної поліції та підрозділи ДСНС. Фахівці вилучать бойову частину та в подальшому транспортують її для подальшого знешкодження в умовах полігону.
Доступ містян до вказаної території обмежений.
"Просимо не наближатися до місця проведення робіт, а також у разі виявлення інших підозрілих предметів негайно повідомляти на спецлінії 101 або 102", - наголошують у поліції.
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