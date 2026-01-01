На Волині 23-річний водій вантажівки злетів у кювет

На Волині 23-річний водій вантажівки злетів у кювет
7 жовтня о 04:35 на лінію 101 надійшло повідомлення, що на автодорозі у межах Маневицької громади вантажний автомобіль з’їхав у кювет.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

У транспортному засобі перебував водій, 2003 року народження.

Рятувальники, які прибули за викликом, від’єднали акумуляторну батарею автомобіля, щоб не допустити загоряння, та за допомогою гідравлічного інструменту деблокували водія.
На Волині 23-річний водій вантажівки злетів у кювет

Потерпілого передали працівникам екстреної медичної допомоги. Медики діагностували у чоловіка забій лівої руки, його життя — поза небезпекою.
На Волині 23-річний водій вантажівки злетів у кювет
На Волині 23-річний водій вантажівки злетів у кювет

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Теги: Волинь, ДТП
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