На Волині 23-річний водій вантажівки злетів у кювет





Про це



У транспортному засобі перебував водій, 2003 року народження.



Рятувальники, які прибули за викликом, від’єднали акумуляторну батарею автомобіля, щоб не допустити загоряння, та за допомогою гідравлічного інструменту деблокували водія.



Потерпілого передали працівникам екстреної медичної допомоги. Медики діагностували у чоловіка забій лівої руки, його життя — поза небезпекою.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 7 жовтня о 04:35 на лінію 101 надійшло повідомлення, що на автодорозі у межах Маневицької громади вантажний автомобіль з’їхав у кювет.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.У транспортному засобі перебував водій, 2003 року народження.Рятувальники, які прибули за викликом, від’єднали акумуляторну батарею автомобіля, щоб не допустити загоряння, та за допомогою гідравлічного інструменту деблокували водія.Потерпілого передали працівникам екстреної медичної допомоги. Медики діагностували у чоловіка забій лівої руки, його життя — поза небезпекою.

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