Колишній лісівник, поліцейський та ветеран АТО пліч-о-пліч захищають Україну у волинській бригаді

Війна змінює плани та долі людей. У 100 окремій механізованій бригаді пліч-о-пліч служать колишні лісівник, поліцейський та ветеран АТО.Про це повідомляють на сторінці громади.25-річний Микола на псевдо «Кардан» у цивільному житті працював лісівником. Його професія була далекою від військової справи, втім цьогоріч він вирішив стати на захист своєї держави.Олександр на псевдо «Лягавий» має 27 років. Раніше чоловік був поліцейським, стояв на варті громадського порядку. Але у 2023 році форму правоохоронця змінив на військовий однострій.Сергій «Апостол» – найстарший із трьох, йому 33 роки. Він служить із 2014-го, відколи Україна почала переживати один із найважчих періодів своєї сучасної історії. За роки служби його шлях став частиною великої боротьби української нації за свободу та незалежність.Усі троє – волиняни, родом із Камінь-Каширщини. У кожного була своя професія, свої плани та своє мирне життя, але сьогодні їх об’єднує військова форма й спільна справа.«Кардан», «Лягавий» і «Апостол» разом служать у 1 механізованому батальйоні 100 омбр. Вони захищають Батьківщину, відстоюють право України на свободу та роблять усе, щоб рідна земля залишалася українською.