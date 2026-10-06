Росія готує новий масований удар, - Зеленський

Володимир Зеленський за результатами селекторної наради 6 жовтня. Україна готує протидію, пише



Президент зазначив, що визначили строки виконання значної частини завдань, першочергові вже реалізовують. Урядовці і представники обласних влад напрацювали додаткові логістичні рішення в відповідь на російські удари.



Міністр оборони та командувач Повітряних Сил доповіли про розподіл засобів захисту неба й організацію рубежів прикриття визначених ключових обʼєктів.



«Необхідну амуніцію для F-16, засоби перехоплення, протиракети забезпечуємо. Найскладніше з антибалістикою, і наявність цього постачання залежить виключно від партнерів. Працюємо з ними в щоденному режимі», – сказав президент.



Також обговорили російські атаки по українських лікарнях: за одну добу ворог атакував їх у Краматорську і Кривому Розі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія готує новий масований удар, повідомив президентза результатами селекторної наради 6 жовтня. Україна готує протидію, пише LB.ua Президент зазначив, що визначили строки виконання значної частини завдань, першочергові вже реалізовують. Урядовці і представники обласних влад напрацювали додаткові логістичні рішення в відповідь на російські удари.Міністр оборони та командувач Повітряних Сил доповіли про розподіл засобів захисту неба й організацію рубежів прикриття визначених ключових обʼєктів.«Необхідну амуніцію для F-16, засоби перехоплення, протиракети забезпечуємо. Найскладніше з антибалістикою, і наявність цього постачання залежить виключно від партнерів. Працюємо з ними в щоденному режимі», – сказав президент.Також обговорили російські атаки по українських лікарнях: за одну добу ворог атакував їх у Краматорську і Кривому Розі.

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