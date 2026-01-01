У Луцьку на Соборності встановлюють камери відеофіксації порушень ПДР





Наразі монтаж триває біля будинків № 6–14 (неподалік гуртожитку № 4 Волинського національного університету імені Лесі Українки) та № 32–37 (неподалік повороту на вулицю Чорновола). Ще один прилад встановлять у районі будинків № 43–45 (неподалік «Макдональдсу»), повідомляють у департаменті муніципальної варти.



Камери автоматично фіксуватимуть порушення, зокрема перевищення швидкості.



Місця для встановлення приладів визначила міжвідомча робоча група за участю представників Луцької міської ради, ДУ «Центр інфраструктури та технологій МВС» та Департаменту патрульної поліції.



Нагадаємо, після смертельної ДТП біля гіпермаркету «Там Там» 31 липня, у якій загинув 14-річний підліток, у Луцьку зареєстрували петицію щодо посилення безпеки дорожнього руху. Звернення зібрало 386 підписів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На проспекті Соборності в Луцьку почали встановлювати прилади автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Загалом на трьох аварійно небезпечних ділянках планують встановити чотири такі прилади, пише misto.media Наразі монтаж триває біля будинків № 6–14 (неподалік гуртожитку № 4 Волинського національного університету імені Лесі Українки) та № 32–37 (неподалік повороту на вулицю Чорновола). Ще один прилад встановлять у районі будинків № 43–45 (неподалік «Макдональдсу»), повідомляють у департаменті муніципальної варти.Камери автоматично фіксуватимуть порушення, зокрема перевищення швидкості.Місця для встановлення приладів визначила міжвідомча робоча група за участю представників Луцької міської ради, ДУ «Центр інфраструктури та технологій МВС» та Департаменту патрульної поліції.Нагадаємо,, у Луцьку зареєстрували петицію щодо посилення безпеки дорожнього руху. Звернення зібрало 386 підписів.

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