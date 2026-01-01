Фіктивно працевлаштували 12 людей: на Волині судять працівників ліцею





Про це



Встановлено, що організаторкою схеми була одна із заступниць директора ліцею. Підозрювані фіктивно працевлаштовували та системно табелювали робочий час 12 найнятих працівників, котрі фактично не виконували службові обов'язки, не бували на робочому місці, а заробітну плату віддавали організаторам схеми.



Усі фіктивно працевлаштовані працівники були чоловіками призовного віку, які мали на меті отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.



У такий спосіб обвинувачені заволоділи бюджетними коштами на загальну суму 1 млн 762 тис гривень.



Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту.



Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прокурори Волинської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт щодо п’ятьох працівників одного з луцьких ліцеїв, серед яких директор та дві його заступниці, за фактами вчинення в складі організованої групи заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 191 КК України).Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Встановлено, що організаторкою схеми була одна із заступниць директора ліцею. Підозрювані фіктивно працевлаштовували та системно табелювали робочий час 12 найнятих працівників, котрі фактично не виконували службові обов'язки, не бували на робочому місці, а заробітну плату віддавали організаторам схеми.Усі фіктивно працевлаштовані працівники були чоловіками призовного віку, які мали на меті отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.У такий спосіб обвинувачені заволоділи бюджетними коштами на загальну суму 1 млн 762 тис гривень.Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту.відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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