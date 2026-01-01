На Волині священник УПЦ не відчинив церкву для прощання із загиблим Героєм

Священник УПЦ у Камінь-Каширській громаді не пустив до церкви домовину з тілом загиблого військового.Було це в селі Полиці, повідомляє Аверс.Родина Герояхотіла, аби його відспівав священник ПЦУ, але настоятель місцевого храму «московського» патріархату не відчинив церкву.Зі слів двоюрідної сестри загиблого, односельчани відреагували на це досить спокійно – не втрутились. Відспівували Олександра на подвірʼї та кладовищі.Олександру Оліферчуку з села Полиці було 48 років. Його загибель підтвердили за результатами ДНК-експертизи. Останній бій волинянин прийняв 13 травня 2026 року у районі населеного пункту Будки на Сумщині. Відтоді його вважали зниклим безвісти.