На Волині священник УПЦ не відчинив церкву для прощання із загиблим Героєм
Сьогодні, 14:57
Священник УПЦ у Камінь-Каширській громаді не пустив до церкви домовину з тілом загиблого військового.
Було це в селі Полиці, повідомляє Аверс.
Родина Героя Олександра Оліферчука хотіла, аби його відспівав священник ПЦУ, але настоятель місцевого храму «московського» патріархату не відчинив церкву.
Зі слів двоюрідної сестри загиблого, односельчани відреагували на це досить спокійно – не втрутились. Відспівували Олександра на подвірʼї та кладовищі.
Олександру Оліферчуку з села Полиці було 48 років. Його загибель підтвердили за результатами ДНК-експертизи. Останній бій волинянин прийняв 13 травня 2026 року у районі населеного пункту Будки на Сумщині. Відтоді його вважали зниклим безвісти.
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Було це в селі Полиці, повідомляє Аверс.
Родина Героя Олександра Оліферчука хотіла, аби його відспівав священник ПЦУ, але настоятель місцевого храму «московського» патріархату не відчинив церкву.
Зі слів двоюрідної сестри загиблого, односельчани відреагували на це досить спокійно – не втрутились. Відспівували Олександра на подвірʼї та кладовищі.
Олександру Оліферчуку з села Полиці було 48 років. Його загибель підтвердили за результатами ДНК-експертизи. Останній бій волинянин прийняв 13 травня 2026 року у районі населеного пункту Будки на Сумщині. Відтоді його вважали зниклим безвісти.
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