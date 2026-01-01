На Харківщині загинув воїн з Волині Максим Зайчук

Ківерцівська міська рада, виконавчий комітет та жителі громади з глибоким сумом повідомляють про загибель солдата, 1991 року народження."Максим загинув 3 жовтня 2026 року поблизу населеного пункту Великий Бурлук Куп’янського району Харківської області, захищаючи Україну, її свободу та незалежність.Він мужньо виконав свій військовий обов’язок та віддав найдорожче — своє життя за Україну.Висловлюємо щирі співчуття матері — Рибіцькій Оксані Михайлівні, брату Михайлу, рідним, близьким, друзям та побратимам Максима.У цю важку хвилину ми розділяємо біль непоправної втрати разом із родиною", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про чин поховання та час прощання буде повідомлено додатково.