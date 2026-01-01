На Харківщині загинув воїн з Волині Максим Зайчук
Сьогодні, 14:07
Ківерцівська міська рада, виконавчий комітет та жителі громади з глибоким сумом повідомляють про загибель солдата Зайчука Максима Валерійовича, 1991 року народження.
"Максим загинув 3 жовтня 2026 року поблизу населеного пункту Великий Бурлук Куп’янського району Харківської області, захищаючи Україну, її свободу та незалежність.
Він мужньо виконав свій військовий обов’язок та віддав найдорожче — своє життя за Україну.
Висловлюємо щирі співчуття матері — Рибіцькій Оксані Михайлівні, брату Михайлу, рідним, близьким, друзям та побратимам Максима.
У цю важку хвилину ми розділяємо біль непоправної втрати разом із родиною", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про чин поховання та час прощання буде повідомлено додатково.
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"Максим загинув 3 жовтня 2026 року поблизу населеного пункту Великий Бурлук Куп’янського району Харківської області, захищаючи Україну, її свободу та незалежність.
Він мужньо виконав свій військовий обов’язок та віддав найдорожче — своє життя за Україну.
Висловлюємо щирі співчуття матері — Рибіцькій Оксані Михайлівні, брату Михайлу, рідним, близьким, друзям та побратимам Максима.
У цю важку хвилину ми розділяємо біль непоправної втрати разом із родиною", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про чин поховання та час прощання буде повідомлено додатково.
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