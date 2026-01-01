У Сухопутних військах створили Дронові сили

Андрій Остапенко. Управління займатиметься рекрутингом бійців, розвитком безпілотної частини Сухопутних військ та підготовкою підпорядкованих підрозділів.



Про це представники Дронових сил розповіли під час конференції в Києві, повідомляє кореспондентка



«Дронові сили — це не окремий вид чи рід Збройних сил. Це наш внутрішній бренд у наших кампаніях, у які ми вкладаємо свій розвиток безпілотних систем загальновійськових бригад, підрозділів безпілотників систем корпусного рівня, роботи наземних роботизованих комплексів. Дублювання функцій у жодному разі немає. Ми не конкуруємо із Силами безпілотних систем. У Сухопутних військах ми виконуємо всі завдання в інтересах загальновійськових підрозділів», — зазначив Остапенко.



За словами полковника, підрозділи Дронових сил беруть участь як в оборонних операціях, так і в наступальних та здійснюють логістичні місії й місії підтримки.



«Гасло наших Дронових сил — “На землі, у повітрі, всюди”. Саме це гасло відображає нашу глибоку інтегрованість у Сухопутні війська», — сказав Остапенко.

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