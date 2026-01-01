В другій половині тижня на Волині прогнозують короткочасні дощі та похолодання





Про це Леся Пасічник. З її слів, ввечері 8 жовтня з Західної Європи до Волині наблизиться холодний атмосферний фронт. Температура повітря знизиться.



У вівторок, 6 жовтня, синоптики прогнозують невелику хмарність без опадів. Температура вночі становитиме 3-8°С тепла, вдень —16-22°С тепла.



7 жовтня денна температура сягатиме 17-23°С тепла, нічна — 3-8°С. Опадів цього дня синоптики не передбачають.



У четвер, 8 жовтня, вдень ще буде тепло — повітря прогріється до 18-25°С тепла. На небі спостерігатиметься мінлива хварність.



Холодніше буде з ночі 9 жовтня, можливий дощ, місцями гроза. Температура вночі 9-14°С, вдень 12-17°С.



10 жовтня буде хмарна погода з проясненнями. Невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-8°С, вдень — 11-16°С.

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