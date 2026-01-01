На Волині загорівся навантажувач

На Волині загорівся навантажувач
Рятувальники Ковельщини ліквідували пожежу навантажувача.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Повідомлення про займання навантажувача в селі Нужель Голобської громади Ковельського району надійшло на лінію 101 вчора, 5 жовтня, о 15:30.

На місце події було скеровано рятувальників селища Голоби.

О 15:55 вогнеборці за допомогою водяного ствола ліквідували займання.

Причину пожежі встановлюють фахівці.
На Волині загорівся навантажувач
На Волині загорівся навантажувач

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Теги: пожежа, Волинь
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