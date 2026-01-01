На Волині загорівся навантажувач





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Повідомлення про займання навантажувача в селі Нужель Голобської громади Ковельського району надійшло на лінію 101 вчора, 5 жовтня, о 15:30.



На місце події було скеровано рятувальників селища Голоби.



О 15:55 вогнеборці за допомогою водяного ствола ліквідували займання.



Причину пожежі встановлюють фахівці.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рятувальники Ковельщини ліквідували пожежу навантажувача.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Повідомлення про займання навантажувача в селі Нужель Голобської громади Ковельського району надійшло на лінію 101 вчора, 5 жовтня, о 15:30.На місце події було скеровано рятувальників селища Голоби.О 15:55 вогнеборці за допомогою водяного ствола ліквідували займання.Причину пожежі встановлюють фахівці.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію