На Волині загорівся навантажувач
Сьогодні, 15:05
Рятувальники Ковельщини ліквідували пожежу навантажувача.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Повідомлення про займання навантажувача в селі Нужель Голобської громади Ковельського району надійшло на лінію 101 вчора, 5 жовтня, о 15:30.
На місце події було скеровано рятувальників селища Голоби.
О 15:55 вогнеборці за допомогою водяного ствола ліквідували займання.
Причину пожежі встановлюють фахівці.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Повідомлення про займання навантажувача в селі Нужель Голобської громади Ковельського району надійшло на лінію 101 вчора, 5 жовтня, о 15:30.
На місце події було скеровано рятувальників селища Голоби.
О 15:55 вогнеборці за допомогою водяного ствола ліквідували займання.
Причину пожежі встановлюють фахівці.
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