Підтвердили загибель воїна з Волині Максима Бурика

Бурика Максима Павловича, 02 лютого 1992 року народження, жителя села Гораймівка.



"Максим Павлович мужньо виконував свій військовий обов'язок із захисту Батьківщини і загинув 15 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Селидове Покровського району Донецької області.



Висловлюємо найщиріші співчуття та слова глибокої підтримки родині, близьким, друзям та побратимам Максима.



Жодні слова не зможуть загоїти рану від втрати рідної людини, але пам'ять про його подвиг назавжди житиме в наших серцях.



Сумуємо разом із вами, схиляємо голови у скорботі", - йдеться в повідомленні громади.



Зазначається, що про дату і час зустрічі кортежу із тілом Героя та проведення поховання буде повідомлено додатково.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Колківська громада зазнала ще однієї непоправної втрати. Стало відомо про загибель захисника України, який до цього часу вважався зниклим безвісти. Підтверджено загибель військовослужбовця Збройних Сил України, солдата, 02 лютого 1992 року народження, жителя села Гораймівка."Максим Павлович мужньо виконував свій військовий обов'язок із захисту Батьківщини і загинув 15 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Селидове Покровського району Донецької області.Висловлюємо найщиріші співчуття та слова глибокої підтримки родині, близьким, друзям та побратимам Максима.Жодні слова не зможуть загоїти рану від втрати рідної людини, але пам'ять про його подвиг назавжди житиме в наших серцях.Сумуємо разом із вами, схиляємо голови у скорботі", - йдеться в повідомленні громади.Зазначається, що про дату і час зустрічі кортежу із тілом Героя та проведення поховання буде повідомлено додатково.

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