Біля Луцька зіткнулися авто та мотоцикл: є постраждалий

Біля Луцька зіткнулися авто та мотоцикл: є постраждалий
Слідчі зʼясовують обставини ДТП у Боратині.

Про це повідомили у пресслужбі поліції.

Аварія сталася 5 жовтня, близько 20 години. 

51-річний водій автомобіля Chevrolet, повертаючи ліворуч, не надав переваги у русі мотоциклу Bajaj під керуванням 19-річного місцевого мешканця. Хлопець отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували до лікарні. 

На місці працювала слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції. Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває розслідування.
Біля Луцька зіткнулися авто та мотоцикл: є постраждалий



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Теги: Волинь, ДТП
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