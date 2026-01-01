Біля Луцька зіткнулися авто та мотоцикл: є постраждалий





Про це повідомили у пресслужбі поліції.



Аварія сталася 5 жовтня, близько 20 години.



51-річний водій автомобіля Chevrolet, повертаючи ліворуч, не надав переваги у русі мотоциклу Bajaj під керуванням 19-річного місцевого мешканця. Хлопець отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували до лікарні.



На місці працювала слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції. Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває розслідування.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Слідчі зʼясовують обставини ДТП у Боратині.Про це повідомили у пресслужбі поліції.Аварія сталася 5 жовтня, близько 20 години.51-річний водій автомобіля Chevrolet, повертаючи ліворуч, не надав переваги у русі мотоциклу Bajaj під керуванням 19-річного місцевого мешканця. Хлопець отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували до лікарні.На місці працювала слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції. Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває розслідування.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію