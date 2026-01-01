У Луцьку оголосили конкурс на визначення найгарнішого дерева міста. ДЕТАЛІ





Переможця обиратимуть за кількістю вподобайок, після поширення усіх світлин на інстаграм-сторінці управління, розповіла Катерина Мойсіюк.



«Збір вподобайок триватиме тиждень. Ми організували цей конкурс, щоб привернути жителів нашого міста до його краси», — розповіла Катерина Мойсіюк.



Умови участі у конкурсі



зробити фото дерева в Луцьку, яке вважаєте найкрасивішим;



надіслати фото у приватні повідомлення на інстаграм-сторінку управління туризму та промоції міста;



вказати у повідомленні локацію дерева (вулицю, парк чи орієнтир, щоб інші теж могли ним помилуватися).



9 жовтня усі світлини опублікують у профілі для голосування. Автор фото, яке збере найбільше вподобань ,отримає приз, а дерево — титул найкрасивішого в Луцьку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку оголосили конкурс на визначення найкрасивішого дерева міста. Жителів міста просять надіслати фото до міського управління туризму та промоції.Переможця обиратимуть за кількістю вподобайок, після поширення усіх світлин на інстаграм-сторінці управління, розповіла Суспільному начальниця управління«Збір вподобайок триватиме тиждень. Ми організували цей конкурс, щоб привернути жителів нашого міста до його краси», — розповіла Катерина Мойсіюк.зробити фото дерева в Луцьку, яке вважаєте найкрасивішим;надіслати фото у приватні повідомлення на інстаграм-сторінку управління туризму та промоції міста;вказати у повідомленні локацію дерева (вулицю, парк чи орієнтир, щоб інші теж могли ним помилуватися).9 жовтня усі світлини опублікують у профілі для голосування. Автор фото, яке збере найбільше вподобань ,отримає приз, а дерево — титул найкрасивішого в Луцьку.

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