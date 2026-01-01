У Луцьку оголосили конкурс на визначення найгарнішого дерева міста. ДЕТАЛІ
Сьогодні, 11:10
У Луцьку оголосили конкурс на визначення найкрасивішого дерева міста. Жителів міста просять надіслати фото до міського управління туризму та промоції.
Переможця обиратимуть за кількістю вподобайок, після поширення усіх світлин на інстаграм-сторінці управління, розповіла Суспільному начальниця управління Катерина Мойсіюк.
«Збір вподобайок триватиме тиждень. Ми організували цей конкурс, щоб привернути жителів нашого міста до його краси», — розповіла Катерина Мойсіюк.
Умови участі у конкурсі
зробити фото дерева в Луцьку, яке вважаєте найкрасивішим;
надіслати фото у приватні повідомлення на інстаграм-сторінку управління туризму та промоції міста;
вказати у повідомленні локацію дерева (вулицю, парк чи орієнтир, щоб інші теж могли ним помилуватися).
9 жовтня усі світлини опублікують у профілі для голосування. Автор фото, яке збере найбільше вподобань ,отримає приз, а дерево — титул найкрасивішого в Луцьку.
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Переможця обиратимуть за кількістю вподобайок, після поширення усіх світлин на інстаграм-сторінці управління, розповіла Суспільному начальниця управління Катерина Мойсіюк.
«Збір вподобайок триватиме тиждень. Ми організували цей конкурс, щоб привернути жителів нашого міста до його краси», — розповіла Катерина Мойсіюк.
Умови участі у конкурсі
зробити фото дерева в Луцьку, яке вважаєте найкрасивішим;
надіслати фото у приватні повідомлення на інстаграм-сторінку управління туризму та промоції міста;
вказати у повідомленні локацію дерева (вулицю, парк чи орієнтир, щоб інші теж могли ним помилуватися).
9 жовтня усі світлини опублікують у профілі для голосування. Автор фото, яке збере найбільше вподобань ,отримає приз, а дерево — титул найкрасивішого в Луцьку.
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