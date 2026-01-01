У Луцьку оголосили конкурс на визначення найгарнішого дерева міста. ДЕТАЛІ

У Луцьку оголосили конкурс на визначення найгарнішого дерева міста. ДЕТАЛІ
У Луцьку оголосили конкурс на визначення найкрасивішого дерева міста. Жителів міста просять надіслати фото до міського управління туризму та промоції.

Переможця обиратимуть за кількістю вподобайок, після поширення усіх світлин на інстаграм-сторінці управління, розповіла Суспільному начальниця управління Катерина Мойсіюк.

«Збір вподобайок триватиме тиждень. Ми організували цей конкурс, щоб привернути жителів нашого міста до його краси», — розповіла Катерина Мойсіюк.

Умови участі у конкурсі

зробити фото дерева в Луцьку, яке вважаєте найкрасивішим;

надіслати фото у приватні повідомлення на інстаграм-сторінку управління туризму та промоції міста;

вказати у повідомленні локацію дерева (вулицю, парк чи орієнтир, щоб інші теж могли ним помилуватися).

9 жовтня усі світлини опублікують у профілі для голосування. Автор фото, яке збере найбільше вподобань ,отримає приз, а дерево — титул найкрасивішого в Луцьку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, конкурс, дерево
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку прогриміли вибухи: над містом видно чорний дим
На Волині знищили три реактивні дрони: що відомо про наслідки російської атаки
Син начальника волинської поліції — серед фігурантів справи НАБУ про «кришування» колцентрів, — ЗМІ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Професору з Волині президент присвоїв звання «Заслужений працівник освіти»
Сьогодні, 12:02
Біля Луцька зіткнулися авто та мотоцикл: є постраждалий
Сьогодні, 11:27
У Луцьку оголосили конкурс на визначення найгарнішого дерева міста. ДЕТАЛІ
Сьогодні, 11:10
На Волині горів житловий будинок
Сьогодні, 10:53
На Волині чоловік на вулиці влаштував стрілянину
Сьогодні, 10:03
Медіа
відео
1/8