На Волині чоловік на вулиці влаштував стрілянину

На Волині чоловік на вулиці влаштував стрілянину
У Нововолинську поліцейські затримали фігуранта, який стріляв на вулиці.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Інцидент трапився 5 жовтня.

Близько 21 години, на проспекті Перемоги, чоловік здійснив декілька пострілів у повітря з травматичного пістолета. Ніхто не постраждав. На місце прибула слідчо-оперативна група поліції. Пістолет вилучили. 

Порушника, місцевого мешканця, 2005 року народження, затримали в порядку ст. 208 КПК України. Відомості за цим фактом внесені в ЄРДР за ч. 4 ст. 296 КК України.


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Теги: Нововолинськ, стрілянина
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