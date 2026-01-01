На Волині чоловік на вулиці влаштував стрілянину





Про це



Інцидент трапився 5 жовтня.



Близько 21 години, на проспекті Перемоги, чоловік здійснив декілька пострілів у повітря з травматичного пістолета. Ніхто не постраждав. На місце прибула слідчо-оперативна група поліції. Пістолет вилучили.



Порушника, місцевого мешканця, 2005 року народження, затримали в порядку ст. 208 КПК України. Відомості за цим фактом внесені в ЄРДР за ч. 4 ст. 296 КК України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Нововолинську поліцейські затримали фігуранта, який стріляв на вулиці.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Інцидент трапився 5 жовтня.Близько 21 години, на проспекті Перемоги, чоловік здійснив декілька пострілів у повітря з травматичного пістолета. Ніхто не постраждав. На місце прибула слідчо-оперативна група поліції. Пістолет вилучили.Порушника, місцевого мешканця, 2005 року народження, затримали в порядку ст. 208 КПК України. Відомості за цим фактом внесені в ЄРДР за ч. 4 ст. 296 КК України.

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