На Волині у двох селах виявили сказ у лисиць





Про це 5 жовтня у коментарі Сергій Войтюк.



Сказ у селі Підгайці



За словами посадовця, у селі Підгайці біля річки Стир жінка вигулювала своїх собак, яких у неї п'ятеро.



«Собаки побачили лисицю, напали на неї й загризли. Про випадок волинянка повідомила районну ветлікарню. Фахівці виїхали, відібрали матеріал, який підтвердив, що лисиця була хвора на сказ», — говорить начальник відділу.



На засіданні надзвичайної протиепізоотичної комісії загрозливу зону встановили у селах Струмівка та Крупа.



«Власниця собак контакту з лисицею не мала, тому не потребує вакцинації, — сказав Сергій Войтюк. — Усі її п'ятеро псів були щеплені від сказу, але їх повторно щепили, аби уникнути захворювання. За ними ветлікарі здійснюють нагляд».



6 жовтня у селі Підгайці запланована безплатна вакцинація домашніх котів і собак від сказу.



Сказ у селі Цевеличі



Як розповів начальник відділу Держпродспоживслужби, на подвір'я одного з жителів села Цевеличі Локачинської громади забігла лисиця.



«Власник тримає троє собак. Лисиця погризлася з вівчаркою, потім накинулася на алабая, який її й задушив, — говорить Сергій Войтюк. — Це сталося ввечері і вже наступного дня чоловік повідомив ветслужбу».



Фахівці відібрали матеріал на аналіз, який підтвердив у лисиці сказ. На засіданні надзвичайної протиепізоотичної комісії у селах Низькі Цевеличі та Козлів встановили загрозливу зону.



«У вересні цього року у селі щепили 91 домашнього кота і 79 собак від сказу. Але ветлікарі здійснять подвірний обхід і вакцинують тих тварин, які досі без щеплення», — каже начальник відділу.



Троє псів мешканця з Цевелич — під наглядом, господар контакту з хворою лисицею не мав, додав Сергій Войтюк. З його слів, від початку 2026 року на Волині зафіксували 45 випадків сказу серед тварин.



Що робити у випадку покусу дикої тварини



У Міністерстві охорони здоров'я зазначають: захворіти на сказ може людина або тварина, якщо їх укусить, подряпає або послинить пошкоджену шкіру інфікована тварина. На сказ можуть захворіти всі ссавці, тож кажани, лисиці, собаки, коти, їжаки, білки, гризуни й інші представники фауни — потенційно можуть бути хворими на сказ. Це може бути як дика тварина, так і домашня, якщо її не вакцинували.



Для недопущення сказу серед свійських тварин власникам необхідно щороку робити щеплення всім домашнім улюбленцям, починаючи з 3-місячного віку. Для проведення щеплення тварині необхідно звернутися до лікарень ветеринарної медицини Держпродспоживслужби.



Довідково: Сказ — це вірусне захворювання, яке має найвищий рівень смертності серед усіх інфекційних хвороб для людини. Вірус сказу вражає центральну нервову систему і після появи симптомів без вчасно розпочатого лікування стає невиліковним – 100% хворих людей помирають. Пероральна імунізація – єдиний дієвий спосіб профілактичної вакцинації диких тварин проти сказу. Вакцина сприяє створенню імунітету та не викликає захворювання сказу у диких м'ясоїдних тварин, а також безпечна для інших тварин.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині у селах Підгайці Луцького району та Цевеличі Володимирського району на 60 днів оголосили карантин. Там зафіксували випадки сказу у лисиць.Про це 5 жовтня у коментарі Суспільному розповів начальник відділу організації протиепізоотичних заходів Держпродспоживслужби в областіЗа словами посадовця, у селі Підгайці біля річки Стир жінка вигулювала своїх собак, яких у неї п'ятеро.«Собаки побачили лисицю, напали на неї й загризли. Про випадок волинянка повідомила районну ветлікарню. Фахівці виїхали, відібрали матеріал, який підтвердив, що лисиця була хвора на сказ», — говорить начальник відділу.На засіданні надзвичайної протиепізоотичної комісії загрозливу зону встановили у селах Струмівка та Крупа.«Власниця собак контакту з лисицею не мала, тому не потребує вакцинації, — сказав Сергій Войтюк. — Усі її п'ятеро псів були щеплені від сказу, але їх повторно щепили, аби уникнути захворювання. За ними ветлікарі здійснюють нагляд».6 жовтня у селі Підгайці запланована безплатна вакцинація домашніх котів і собак від сказу.Як розповів начальник відділу Держпродспоживслужби, на подвір'я одного з жителів села Цевеличі Локачинської громади забігла лисиця.«Власник тримає троє собак. Лисиця погризлася з вівчаркою, потім накинулася на алабая, який її й задушив, — говорить Сергій Войтюк. — Це сталося ввечері і вже наступного дня чоловік повідомив ветслужбу».Фахівці відібрали матеріал на аналіз, який підтвердив у лисиці сказ. На засіданні надзвичайної протиепізоотичної комісії у селах Низькі Цевеличі та Козлів встановили загрозливу зону.«У вересні цього року у селі щепили 91 домашнього кота і 79 собак від сказу. Але ветлікарі здійснять подвірний обхід і вакцинують тих тварин, які досі без щеплення», — каже начальник відділу.Троє псів мешканця з Цевелич — під наглядом, господар контакту з хворою лисицею не мав, додав Сергій Войтюк. З його слів, від початку 2026 року на Волині зафіксували 45 випадків сказу серед тварин.У Міністерстві охорони здоров'я зазначають: захворіти на сказ може людина або тварина, якщо їх укусить, подряпає або послинить пошкоджену шкіру інфікована тварина. На сказ можуть захворіти всі ссавці, тож кажани, лисиці, собаки, коти, їжаки, білки, гризуни й інші представники фауни — потенційно можуть бути хворими на сказ. Це може бути як дика тварина, так і домашня, якщо її не вакцинували.Для недопущення сказу серед свійських тварин власникам необхідно щороку робити щеплення всім домашнім улюбленцям, починаючи з 3-місячного віку. Для проведення щеплення тварині необхідно звернутися до лікарень ветеринарної медицини Держпродспоживслужби.Довідково: Сказ — це вірусне захворювання, яке має найвищий рівень смертності серед усіх інфекційних хвороб для людини. Вірус сказу вражає центральну нервову систему і після появи симптомів без вчасно розпочатого лікування стає невиліковним – 100% хворих людей помирають. Пероральна імунізація – єдиний дієвий спосіб профілактичної вакцинації диких тварин проти сказу. Вакцина сприяє створенню імунітету та не викликає захворювання сказу у диких м'ясоїдних тварин, а також безпечна для інших тварин.

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