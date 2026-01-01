На Волині продавця вейпів мобілізували з-за прилавка

У Нововолинську в одному з вейп-шопів мобілізували продавця прямо з магазину.Як повідомили у групі комунікацій Волинського ОТЦК та СП, 3 жовтня близько 19:00 одягнені в цивільне військові ТЦК та СП виявили громадянина, який тривалий час перебував у розшуку та систематично ухилявся від виконання законних вимог і втікав від груп оповіщення. На вулиці на проведення адміністративного затримання очікували співробітники поліції.Під час розмови в закладі громадянин намагався дістати предмет, схожий на столове приладдя. З огляду на загрозу втечі та можливе застосування небезпечного предмета проти військовослужбовців та з метою запобігання протиправним діям було застосовано сльозогінний газ.Наступного дня громадянин пройшов військово-лікарську комісію, був визнаний придатним до військової служби та призваний до лав Збройних Сил України.Жодних претензій чи скарг від громадянина до групи оповіщення не надходило.