У Запоріжжі росіяни атакували один з мостів через Дніпро

Росіяни атакували один із мостів через річку Дніпро в Запоріжжі, унаслідок чого відомо про п’ятьох поранених. Серед них — працівники Червоного Хреста, які їхали на роботу.Про це повідомив голова Запорізької ОВАСеред п’ятьох постраждалих — жінки віком 24 й 59 років, 36-річний чоловік і двоє працівників Червоного Хреста віком 43 та 54 роки. У момент російського удару вони їхали на роботу.Протягом останнього тижня росіяни систематично б'ють по мостах через Дніпро в Києві. 1 жовтня Південний міст атакували двома дронами, а ввечері удар пошкодив його опору та дорожнє полотно. Вранці 3 жовтня під ударом опинився й Північний міст, де пошкодило дорожнє полотно та тролейбусну мережу.