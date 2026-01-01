У Запоріжжі росіяни атакували один з мостів через Дніпро
Сьогодні, 09:36
Росіяни атакували один із мостів через річку Дніпро в Запоріжжі, унаслідок чого відомо про п’ятьох поранених. Серед них — працівники Червоного Хреста, які їхали на роботу.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Михайло Семікін.
Серед п’ятьох постраждалих — жінки віком 24 й 59 років, 36-річний чоловік і двоє працівників Червоного Хреста віком 43 та 54 роки. У момент російського удару вони їхали на роботу.
Протягом останнього тижня росіяни систематично б'ють по мостах через Дніпро в Києві. 1 жовтня Південний міст атакували двома дронами, а ввечері удар пошкодив його опору та дорожнє полотно. Вранці 3 жовтня під ударом опинився й Північний міст, де пошкодило дорожнє полотно та тролейбусну мережу.
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Про це повідомив голова Запорізької ОВА Михайло Семікін.
Серед п’ятьох постраждалих — жінки віком 24 й 59 років, 36-річний чоловік і двоє працівників Червоного Хреста віком 43 та 54 роки. У момент російського удару вони їхали на роботу.
Протягом останнього тижня росіяни систематично б'ють по мостах через Дніпро в Києві. 1 жовтня Південний міст атакували двома дронами, а ввечері удар пошкодив його опору та дорожнє полотно. Вранці 3 жовтня під ударом опинився й Північний міст, де пошкодило дорожнє полотно та тролейбусну мережу.
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