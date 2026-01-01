На Волині горів житловий будинок

На Волині горів житловий будинок
Минулої доби волинські рятувальники ліквідували дві пожежі на території приватних домоволодінь.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

6 жовтня у селі Лаврів Боратинської громади Луцького району, ймовірно, через коротке замикання виникла пожежа в господарській споруді.

А у селищі Шацьк Ковельського району, ймовірно, через недолік конструкції димаря загорівся житловий будинок.

Пожежі ліквідували рятувальники спільно з працівниками добровільної пожежної команди села Промінь та місцевої пожежної команди села Прип’ять. Потерпілих немає.
На Волині горів житловий будинок
На Волині горів житловий будинок
На Волині горів житловий будинок
На Волині горів житловий будинок

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Теги: пожежа, Волинь
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