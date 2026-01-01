На Волині горів житловий будинок
Сьогодні, 10:53
Минулої доби волинські рятувальники ліквідували дві пожежі на території приватних домоволодінь.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
6 жовтня у селі Лаврів Боратинської громади Луцького району, ймовірно, через коротке замикання виникла пожежа в господарській споруді.
А у селищі Шацьк Ковельського району, ймовірно, через недолік конструкції димаря загорівся житловий будинок.
Пожежі ліквідували рятувальники спільно з працівниками добровільної пожежної команди села Промінь та місцевої пожежної команди села Прип’ять. Потерпілих немає.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
6 жовтня у селі Лаврів Боратинської громади Луцького району, ймовірно, через коротке замикання виникла пожежа в господарській споруді.
А у селищі Шацьк Ковельського району, ймовірно, через недолік конструкції димаря загорівся житловий будинок.
Пожежі ліквідували рятувальники спільно з працівниками добровільної пожежної команди села Промінь та місцевої пожежної команди села Прип’ять. Потерпілих немає.
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