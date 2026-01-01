На Волині горів житловий будинок





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



6 жовтня у селі Лаврів Боратинської громади Луцького району, ймовірно, через коротке замикання виникла пожежа в господарській споруді.



А у селищі Шацьк Ковельського району, ймовірно, через недолік конструкції димаря загорівся житловий будинок.



Пожежі ліквідували рятувальники спільно з працівниками добровільної пожежної команди села Промінь та місцевої пожежної команди села Прип’ять. Потерпілих немає.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Минулої доби волинські рятувальники ліквідували дві пожежі на території приватних домоволодінь.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.6 жовтня у селі Лаврів Боратинської громади Луцького району, ймовірно, через коротке замикання виникла пожежа в господарській споруді.А у селищі Шацьк Ковельського району, ймовірно, через недолік конструкції димаря загорівся житловий будинок.Пожежі ліквідували рятувальники спільно з працівниками добровільної пожежної команди села Промінь та місцевої пожежної команди села Прип’ять. Потерпілих немає.

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