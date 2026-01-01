Держспецзв’язку фіксує масове поширення вірусів з понад 100 зламаних українських сайтів





Як передає



"Лише у вересні 2026 року фахівці CERT-UA зафіксували понад 100 зламаних вебресурсів, до яких зловмисники додали шкідливий JavaScript-код. На відміну від багатьох інших схем, зловмисники використовують справжні сайти – їх зламують та вносять незначні зміни, що можуть лишатися непомітними", - йдеться у повідомленні.



Схема працює так: під час відвідування скомпрометованого сайту користувачеві демонструється підроблена сторінка перевірки Cloudflare.



Там приводом стандартного підтвердження "Я не робот" користувачу пропонують скопіювати та виконати певну команду через комбінацію Win+R, командний рядок чи Powershell.



Якщо людина це робить, на її комп'ютер завантажується та встановлюється шкідливе ПЗ.



Фахівці CERT-UA наголошують, що жодна легітимна перевірка (CAPTCHA, Cloudflare тощо) ніколи не вимагає натискати комбінацію клавіш Win+R, відкривати командний рядок чи PowerShell, або вставляти й виконувати будь-які команди. Якщо ви бачите таку вимогу, негайно закрийте сторінку, навіть якщо це відомий вам сайт.



Якщо ви натрапили на сайт із підробленою сторінкою перевірки або є власником зламаного ресурсу, негайно зверніться до CERT-UA за адресою:



Як повідомлялось, хакери створюють фейкові вебсторінки, що імітують ресурси армійських підрозділів або додатки про тривоги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національна команда реагування на кіберінциденти, кібератаки, кіберзагрози CERT-UA, що діє при Держспецзв'язку, виявила нову масштабну кампанію з розповсюдження шкідливого програмного забезпечення (ПЗ).Як передає Укрінформ , про це повідомляє Держспецзв'язок."Лише у вересні 2026 року фахівці CERT-UA зафіксували понад 100 зламаних вебресурсів, до яких зловмисники додали шкідливий JavaScript-код. На відміну від багатьох інших схем, зловмисники використовують справжні сайти – їх зламують та вносять незначні зміни, що можуть лишатися непомітними", - йдеться у повідомленні.Схема працює так: під час відвідування скомпрометованого сайту користувачеві демонструється підроблена сторінка перевірки Cloudflare.Там приводом стандартного підтвердження "Я не робот" користувачу пропонують скопіювати та виконати певну команду через комбінацію Win+R, командний рядок чи Powershell.Якщо людина це робить, на її комп'ютер завантажується та встановлюється шкідливе ПЗ.Фахівці CERT-UA наголошують, що жодна легітимна перевірка (CAPTCHA, Cloudflare тощо) ніколи не вимагає натискати комбінацію клавіш Win+R, відкривати командний рядок чи PowerShell, або вставляти й виконувати будь-які команди. Якщо ви бачите таку вимогу, негайно закрийте сторінку, навіть якщо це відомий вам сайт.Якщо ви натрапили на сайт із підробленою сторінкою перевірки або є власником зламаного ресурсу, негайно зверніться до CERT-UA за адресою: [email protected] . Фахівці нададуть інструкції та допоможуть очистити сайт від шкідливого коду, повідомляється на сайті відомства.Як повідомлялось, хакери створюють фейкові вебсторінки, що імітують ресурси армійських підрозділів або додатки про тривоги.

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