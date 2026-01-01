Професору з Волині президент присвоїв звання «Заслужений працівник освіти»

Володимир Зеленський відзначив державними нагородами та почесними званнями 134 представників освітньої та наукової сфери з нагоди Дня працівників освіти. Один із них – з Волинської області, пише



Як повідомили на сайті Нової української школи у понеділок, 5 жовтня, почесне звання «Заслужений вчитель України» присвоїли 23 педагогам. Ще 111 освітян і науковців отримали ордени, медалі та інші державні відзнаки.



З Волині нагороду від президента отримав лише один освітянин – завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін Волинського національного університету імені Лесі Українки Андрій Духневич. Йому присвоїли почесне звання «Заслужений працівник освіти».



Андрій Духневич понад десять років працює у Волинському національному університеті. Також входить до редакційної колегії наукового «Історико-правового часопису» та спеціалізованої вченої ради Національного університету «Одеська юридична академія».



У 2018 році його монографія «Правові проблеми реалізації угоди про сільське господарство СОТ в Україні» перемогла у щорічному конкурсі імені Святого Володимира на краще науково-правниче видання.



Окрім юридичної освіти, Андрій Духневич здобув магістерські дипломи з публічного управління та адміністрування і філології. Він спеціалізувався на польській мові та літературі, перекладі, а також має кваліфікацію викладача польської та англійської мов.



З 2003 року Духневич є адвокатом та членом Національної асоціації адвокатів України. Він брав участь у реалізації та аудиті проєктів, що фінансувалися в межах програм Європейського Союзу, зокрема транскордонної програми «Польща – Білорусь – Україна».



За професійну та наукову діяльність професор неодноразово отримував відзнаки органів місцевої влади, Волинської обласної адміністрації, університету та Міністерства освіти і науки України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Українивідзначив державними нагородами та почесними званнями 134 представників освітньої та наукової сфери з нагоди Дня працівників освіти. Один із них – з Волинської області, пише zaxid.net Як повідомили на сайті Нової української школи у понеділок, 5 жовтня, почесне звання «Заслужений вчитель України» присвоїли 23 педагогам. Ще 111 освітян і науковців отримали ордени, медалі та інші державні відзнаки.З Волині нагороду від президента отримав лише один освітянин – завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін Волинського національного університету імені Лесі Українки. Йому присвоїли почесне звання «Заслужений працівник освіти».Андрій Духневич понад десять років працює у Волинському національному університеті. Також входить до редакційної колегії наукового «Історико-правового часопису» та спеціалізованої вченої ради Національного університету «Одеська юридична академія».У 2018 році його монографія «Правові проблеми реалізації угоди про сільське господарство СОТ в Україні» перемогла у щорічному конкурсі імені Святого Володимира на краще науково-правниче видання.Окрім юридичної освіти, Андрій Духневич здобув магістерські дипломи з публічного управління та адміністрування і філології. Він спеціалізувався на польській мові та літературі, перекладі, а також має кваліфікацію викладача польської та англійської мов.З 2003 року Духневич є адвокатом та членом Національної асоціації адвокатів України. Він брав участь у реалізації та аудиті проєктів, що фінансувалися в межах програм Європейського Союзу, зокрема транскордонної програми «Польща – Білорусь – Україна».За професійну та наукову діяльність професор неодноразово отримував відзнаки органів місцевої влади, Волинської обласної адміністрації, університету та Міністерства освіти і науки України.

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