Польща розмістить системи Patriot поблизу українського кордону

Польща розмістить системи Patriot поблизу українського кордону
Польща розмістить батареї протиповітряної оборони Patriot у Люблінському воєводстві, яке межує з Україною.

Про це повідомив віцепрем'єр та міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш, передає Укрінформ із посиланням на Польське радіо.

«Це рішення та спільно розроблений із командуванням план розміщення батарей Patriot спрямовані на захист Люблінського воєводства. Воно покликане дати людям почуття безпеки. Крім того, важливо максимально убезпечити повітряне сполучення, яке тут здійснюється і нерідко переривається через тривоги, щоб у ті періоди, коли польоти можливі, вони проходили в максимально безпечних умовах», — сказав глава Міноборони.

За словами Косиняка-Камиша, системи протиповітряної оборони розгорнуть в районі аеропорту Люблін.

Також він оголосив про створення нових військових підрозділів, включаючи безпілотні війська. Військові частини будуть розміщені, зокрема, у Білгораї, Лукові та Понятовій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, війна, Польща
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку прогриміли вибухи: над містом видно чорний дим
На Волині знищили три реактивні дрони: що відомо про наслідки російської атаки
Син начальника волинської поліції — серед фігурантів справи НАБУ про «кришування» колцентрів, — ЗМІ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росія готує новий масований удар, - Зеленський
Сьогодні, 17:00
Польща розмістить системи Patriot поблизу українського кордону
Сьогодні, 16:27
У Луцьку на Соборності встановлюють камери відеофіксації порушень ПДР
Сьогодні, 16:09
Фіктивно працевлаштували 12 людей: на Волині судять працівників ліцею
Сьогодні, 15:46
На Волині загорівся навантажувач
Сьогодні, 15:05
Медіа
відео
1/8