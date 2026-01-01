Польща розмістить системи Patriot поблизу українського кордону





Про це повідомив віцепрем'єр та міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш, передає



«Це рішення та спільно розроблений із командуванням план розміщення батарей Patriot спрямовані на захист Люблінського воєводства. Воно покликане дати людям почуття безпеки. Крім того, важливо максимально убезпечити повітряне сполучення, яке тут здійснюється і нерідко переривається через тривоги, щоб у ті періоди, коли польоти можливі, вони проходили в максимально безпечних умовах», — сказав глава Міноборони.



За словами Косиняка-Камиша, системи протиповітряної оборони розгорнуть в районі аеропорту Люблін.



Також він оголосив про створення нових військових підрозділів, включаючи безпілотні війська. Військові частини будуть розміщені, зокрема, у Білгораї, Лукові та Понятовій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Польща розмістить батареї протиповітряної оборони Patriot у Люблінському воєводстві, яке межує з Україною.Про це повідомив віцепрем'єр та міністр оборони Польщі, передає Укрінформ із посиланням на Польське радіо.«Це рішення та спільно розроблений із командуванням план розміщення батарей Patriot спрямовані на захист Люблінського воєводства. Воно покликане дати людям почуття безпеки. Крім того, важливо максимально убезпечити повітряне сполучення, яке тут здійснюється і нерідко переривається через тривоги, щоб у ті періоди, коли польоти можливі, вони проходили в максимально безпечних умовах», — сказав глава Міноборони.За словами Косиняка-Камиша, системи протиповітряної оборони розгорнуть в районі аеропорту Люблін.Також він оголосив про створення нових військових підрозділів, включаючи безпілотні війська. Військові частини будуть розміщені, зокрема, у Білгораї, Лукові та Понятовій.

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