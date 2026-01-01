Стало відомо, хто загинув у смертельній ДТП в Луцьку на проспекті Соборності

Олександр Шокур.



Про це повідомив директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар, який висловив співчуття рідним, близьким, друзям та однокласникам загиблого, передає



«Ця непоправна втрата стала глибоким болем для всієї освітянської родини. Світла пам'ять про нього назавжди залишиться в серцях учителів, однокласників і всіх, хто його знав», – зазначив Віталій Бондар.



Він також висловив слова підтримки родині хлопця, наголосивши, що у цей важкий час освітянська спільнота розділяє біль непоправної втрати.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Жертвою смертельної дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася ввечері 31 липня на проспекті Соборності в Луцьку, став учень 10-го класу Луцького ліцею № 26Про це повідомив директор департаменту освіти Луцької міської ради, який висловив співчуття рідним, близьким, друзям та однокласникам загиблого, передає ВСН «Ця непоправна втрата стала глибоким болем для всієї освітянської родини. Світла пам'ять про нього назавжди залишиться в серцях учителів, однокласників і всіх, хто його знав», – зазначив Віталій Бондар.Він також висловив слова підтримки родині хлопця, наголосивши, що у цей важкий час освітянська спільнота розділяє біль непоправної втрати.

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