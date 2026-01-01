Стало відомо, хто загинув у смертельній ДТП в Луцьку на проспекті Соборності

Стало відомо, хто загинув у смертельній ДТП в Луцьку на проспекті Соборності
Жертвою смертельної дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася ввечері 31 липня на проспекті Соборності в Луцьку, став учень 10-го класу Луцького ліцею № 26 Олександр Шокур.

Про це повідомив директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар, який висловив співчуття рідним, близьким, друзям та однокласникам загиблого, передає ВСН.

«Ця непоправна втрата стала глибоким болем для всієї освітянської родини. Світла пам'ять про нього назавжди залишиться в серцях учителів, однокласників і всіх, хто його знав», – зазначив Віталій Бондар.

Він також висловив слова підтримки родині хлопця, наголосивши, що у цей важкий час освітянська спільнота розділяє біль непоправної втрати.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ДТП, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Андрій Разумовський очолив Луцьку міську раду
У Луцьку депутат селищної ради покусав патрульного під час оформлення ПДР
Начальника Луцького ТЦК затримали на хабарі у 7 тисяч доларів: що відомо
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Стало відомо, хто загинув у смертельній ДТП в Луцьку на проспекті Соборності
Сьогодні, 16:02
ВАКС затвердив угоду з одним з фігурантів справи про Волинську митницю
Сьогодні, 15:13
Скандальна дипломатка з Волині звільнилась із посади Посла України в Омані
Сьогодні, 14:09
ЛНТУ увійшов до топ-10 університетів України за кількістю поданих заяв
Сьогодні, 13:10
Для зменшення викидів: один з найбільших виробників цукру в Україні модернізує завод на Волині
Сьогодні, 12:14
Медіа
відео
1/8