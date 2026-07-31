ВАКС затвердив угоду з одним з фігурантів справи про Волинську митницю
Сьогодні, 15:13
Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену з керівником середньої ланки злочинної організації Андрієм Радобенком, у межах кримінального провадження про злочинну організацію на Волинській митниці, діяльність якої завдала державі збитків на суму понад 475 млн грн.
Таке рішення 29 липня ухвалив ВАКС, повідомляє «Слово і діло».
Як вказується, Радобенко зобов'язався беззастережно визнати свою винуватість та співпрацювати із прокурором у викритті інших осіб. Також він відшкодує 755 тисяч грн завданих збитків.
«Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та обвинуваченим (Радобенком – ред.). (Радобенка – ред.) визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 212; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України», – йдеться в рішенні.
Йому призначили покаранням 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій на строк 3 роки та 17 тис. грн штрафу. Одночасно його звільнили від ув'язнення на іспитовий строк у 3 роки. Також у Радобенка конфіскують автомобіль марки AUDI А7 2011 року випуску.
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Таке рішення 29 липня ухвалив ВАКС, повідомляє «Слово і діло».
Як вказується, Радобенко зобов'язався беззастережно визнати свою винуватість та співпрацювати із прокурором у викритті інших осіб. Також він відшкодує 755 тисяч грн завданих збитків.
«Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та обвинуваченим (Радобенком – ред.). (Радобенка – ред.) визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 212; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України», – йдеться в рішенні.
Йому призначили покаранням 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій на строк 3 роки та 17 тис. грн штрафу. Одночасно його звільнили від ув'язнення на іспитовий строк у 3 роки. Також у Радобенка конфіскують автомобіль марки AUDI А7 2011 року випуску.
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