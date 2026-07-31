ВАКС затвердив угоду з одним з фігурантів справи про Волинську митницю

Андрієм Радобенком, у межах кримінального провадження про злочинну організацію на Волинській митниці, діяльність якої завдала державі збитків на суму понад 475 млн грн.



Таке рішення 29 липня ухвалив ВАКС, повідомляє



Як вказується, Радобенко зобов'язався беззастережно визнати свою винуватість та співпрацювати із прокурором у викритті інших осіб. Також він відшкодує 755 тисяч грн завданих збитків.



«Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та обвинуваченим (Радобенком – ред.). (Радобенка – ред.) визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 212; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України», – йдеться в рішенні.



Йому призначили покаранням 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій на строк 3 роки та 17 тис. грн штрафу. Одночасно його звільнили від ув'язнення на іспитовий строк у 3 роки. Також у Радобенка конфіскують автомобіль марки AUDI А7 2011 року випуску.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену з керівником середньої ланки злочинної організації, у межах кримінального провадження про злочинну організацію на Волинській митниці, діяльність якої завдала державі збитків на суму понад 475 млн грн.Таке рішення 29 липня ухвалив ВАКС, повідомляє «Слово і діло» Як вказується, Радобенко зобов'язався беззастережно визнати свою винуватість та співпрацювати із прокурором у викритті інших осіб. Також він відшкодує 755 тисяч грн завданих збитків.«Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та обвинуваченим (Радобенком – ред.). (Радобенка – ред.) визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 212; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України», – йдеться в рішенні.Йому призначили покаранням 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій на строк 3 роки та 17 тис. грн штрафу. Одночасно його звільнили від ув'язнення на іспитовий строк у 3 роки. Також у Радобенка конфіскують автомобіль марки AUDI А7 2011 року випуску.

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