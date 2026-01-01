ЛНТУ увійшов до топ-10 університетів України за кількістю поданих заяв





Як передає



Лідером серед освітніх програм вишу стала «Логістика» (факультет бізнесу та права), яка зібрала 1284 заяви.



До п’ятірки найбільш затребуваних напрямів також увійшли «Будівництво та цивільна інженерія» (960 заяв), «Митна справа та торгівля» (851), «Транспортно-логістичні системи автомобільних перевезень» (734) та «Маркетинг» (655).



Високі показники зацікавленості абітурієнти продемонстрували й до електроенергетики, психології, кібербезпеки, інженерії програмного забезпечення та автомобільного транспорту.



Подати електронну заяву для вступу на бакалаврат у ЛНТУ абітурієнти можуть через особисті кабінети вступників до 18:00 1 серпня 2026 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцький національний технічний університет зареєстрував понад 19 700 електронних заяв від абітурієнтів на фінішній прямій вступної кампанії. Цей показник дозволив волинському вишу увійти до десятки найпопулярніших закладів вищої освіти України.Як передає Район.Освіта , за офіційними даними приймальної комісії, понад 3900 заяв вступники подали з першим пріоритетом, а ще 3400 — із другим. Завдяки високій довірі вступників ЛНТУ наразі посідає 3-тє місце серед технічних університетів України за обсягом поданих документів.Лідером серед освітніх програм вишу стала «Логістика» (факультет бізнесу та права), яка зібрала 1284 заяви.До п’ятірки найбільш затребуваних напрямів також увійшли «Будівництво та цивільна інженерія» (960 заяв), «Митна справа та торгівля» (851), «Транспортно-логістичні системи автомобільних перевезень» (734) та «Маркетинг» (655).Високі показники зацікавленості абітурієнти продемонстрували й до електроенергетики, психології, кібербезпеки, інженерії програмного забезпечення та автомобільного транспорту.Подати електронну заяву для вступу на бакалаврат у ЛНТУ абітурієнти можуть через особисті кабінети вступників до 18:00 1 серпня 2026 року.

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