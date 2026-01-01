Летів на червоний: у Луцьку під колесами авто загинув підліток

Летів на червоний: у Луцьку під колесами авто загинув підліток
Поліцейські затримали водія, який скоїв смертельний наїзд на підлітка.

Про це повідомили у поліції Волині.

Трагедія трапилась 31 липня, в Луцьку, по пр. Соборності, близько 22.45 год.

Водій Ауді А7, 2007 року народження, житель Камінь-Каширського району, студент місцевого ВНЗ, рухаючись на червоний сигнал світлофора, з перевищенням швидкості, допустив наїзд на пішохода.

Хлопець, якому 4 серпня мало виповнитись 15 років, на жаль, помер на місці, він переходив дорогу по регульованому пішохідному переходу.

На місці працювала слідчо-оперативна група.

Попередньо, керманич тверезий. З ним був також пасажир, більше ніхто не травмувався. Поліцейські затримали водія в порядку ст. 208 КПК України. Відомості розслідуються за ч.2 ст. 286 КК України.

Санкція - позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого (за рішенням суду). Триває слідство.

Як розповіла речниця волинської поліції Ольга Бузулук, підозру винуватцю ДТП буде оголошено у суботу, 1 серпня. Запобіжний захід, за попередніми даними суд обиратиме у понеділок, 3 серпня.

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Теги: ДТП, Луцьк, смерть
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