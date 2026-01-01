На сайті Ковельської міськради запрацював сервіс перевірки штрафів за паркування





У сервісі можна перевірити, чи є за транспортним засобом зафіксовані порушення, переглянути деталі штрафу, оплатити його онлайн та перевірити статус оплати.



Скористатися розділом можна на офіційному сайті міської ради у вкладці «Мешканцю» — «Контроль паркування. Відділ муніципальної варти».



Сервіс створили, щоб зробити взаємодію водіїв із відділом муніципальної варти зручнішою та спростити доступ до інформації про порушення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На сайті Ковельської міської ради з’явився новий розділ «Контроль паркування. Відділ муніципальної варти», де водії можуть отримати інформацію про штрафи за порушення правил зупинки, стоянки та паркування, передає misto.media У сервісі можна перевірити, чи є за транспортним засобом зафіксовані порушення, переглянути деталі штрафу, оплатити його онлайн та перевірити статус оплати.Скористатися розділом можна на офіційному сайті міської ради у вкладці «Мешканцю» — «Контроль паркування. Відділ муніципальної варти».Сервіс створили, щоб зробити взаємодію водіїв із відділом муніципальної варти зручнішою та спростити доступ до інформації про порушення.

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