За минулу добу російська армія втратила сотні солдатів: Генштаб ЗСУ оприлюднив дані
Сьогодні, 09:15
За минулу добу російська армія втратила 1470 одиниць особового складу, 4 РСЗВ та 2 системи ППО.
Про це вранці 1 серпня повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.08.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 447 620 (+1 470) осіб;
танків — 12 231 (0);
бойових броньованих машин — 25 060 (+4);
артилерійських систем — 47 127 (+82);
РСЗВ — 1 980 (+4);
засоби ППО — 1 527 (+2);
літаків — 439 (0);
гелікоптерів — 354 (0);
наземних робототехнічних комплексів — 2 097 (+16);
БПЛА оперативно–тактичного рівня — 437 503 (+1 838);
крилаті ракети — 5 005 (0);
кораблі / катери — 34 (0);
підводні човни — 2 (0);
автомобільна техніка та автоцистерни —128 497 (+463);
спеціальна техніка — 4 484 (+1);
«Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо!», — зазначили у Генштабу ЗСУ.
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Про це вранці 1 серпня повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.08.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 447 620 (+1 470) осіб;
танків — 12 231 (0);
бойових броньованих машин — 25 060 (+4);
артилерійських систем — 47 127 (+82);
РСЗВ — 1 980 (+4);
засоби ППО — 1 527 (+2);
літаків — 439 (0);
гелікоптерів — 354 (0);
наземних робототехнічних комплексів — 2 097 (+16);
БПЛА оперативно–тактичного рівня — 437 503 (+1 838);
крилаті ракети — 5 005 (0);
кораблі / катери — 34 (0);
підводні човни — 2 (0);
автомобільна техніка та автоцистерни —128 497 (+463);
спеціальна техніка — 4 484 (+1);
«Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо!», — зазначили у Генштабу ЗСУ.
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