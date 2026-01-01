За минулу добу російська армія втратила сотні солдатів: Генштаб ЗСУ оприлюднив дані





Про це вранці 1 серпня повідомив Генеральний штаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.08.26 орієнтовно склали:



особового складу — близько 1 447 620 (+1 470) осіб;

танків — 12 231 (0);

бойових броньованих машин — 25 060 (+4);

артилерійських систем — 47 127 (+82);

РСЗВ — 1 980 (+4);

засоби ППО — 1 527 (+2);

літаків — 439 (0);

гелікоптерів — 354 (0);

наземних робототехнічних комплексів — 2 097 (+16);

БПЛА оперативно–тактичного рівня — 437 503 (+1 838);

крилаті ракети — 5 005 (0);

кораблі / катери — 34 (0);

підводні човни — 2 (0);

автомобільна техніка та автоцистерни —128 497 (+463);

спеціальна техніка — 4 484 (+1);



«Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо!», — зазначили у Генштабу ЗСУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу російська армія втратила 1470 одиниць особового складу, 4 РСЗВ та 2 системи ППО.Про це вранці 1 серпня повідомив Генеральний штаб ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.08.26 орієнтовно склали:особового складу — близько 1 447 620 (+1 470) осіб;танків — 12 231 (0);бойових броньованих машин — 25 060 (+4);артилерійських систем — 47 127 (+82);РСЗВ — 1 980 (+4);засоби ППО — 1 527 (+2);літаків — 439 (0);гелікоптерів — 354 (0);наземних робототехнічних комплексів — 2 097 (+16);БПЛА оперативно–тактичного рівня — 437 503 (+1 838);крилаті ракети — 5 005 (0);кораблі / катери — 34 (0);підводні човни — 2 (0);автомобільна техніка та автоцистерни —128 497 (+463);спеціальна техніка — 4 484 (+1);«Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо!», — зазначили у Генштабу ЗСУ.

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