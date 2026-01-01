«Нова пошта» змінює графік роботи в обласних центрах: як працюватимуть відділення
Сьогодні, 07:15
Компанія “Нова пошта” подовжить час роботи своїх відділень у більшості обласних центрів України.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Починаючи з 1 серпня, у суботу та неділю вони відкриватимуться на годину раніше — о 08:00.
Зміни впроваджують для зручності клієнтів, щоб вони мали змогу забрати або відправити посилки перед початком дня.
У компанії зазначають, що оновлені графіки вже відображаються на офіційному сайті та в мобільному застосунку, де кожен користувач може перевірити точний розклад роботи свого конкретного відділення.
"Нова пошта" — це українська компанія з експрес-доставки, заснована 2001 року. Компанія надає логістичні та дистрибуційні послуги, доставляючи як документи та найдрібніші посилки, так і великі вантажі.
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Про це повідомила пресслужба компанії.
Починаючи з 1 серпня, у суботу та неділю вони відкриватимуться на годину раніше — о 08:00.
Зміни впроваджують для зручності клієнтів, щоб вони мали змогу забрати або відправити посилки перед початком дня.
У компанії зазначають, що оновлені графіки вже відображаються на офіційному сайті та в мобільному застосунку, де кожен користувач може перевірити точний розклад роботи свого конкретного відділення.
"Нова пошта" — це українська компанія з експрес-доставки, заснована 2001 року. Компанія надає логістичні та дистрибуційні послуги, доставляючи як документи та найдрібніші посилки, так і великі вантажі.
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