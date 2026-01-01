Чи очікувати магнітні бурі 1 серпня: прогноз
Сьогодні, 01:30
У суботу, 1 серпня, прогнозують підвищену геомагнітну активність.
Як повідомляють у Meteoagent, очікується сонячна активність із К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає середнім магнітним бурям.
За даними Meteoprog, магнітосфера Землі буде у збудженому стані, проте суттєвих магнітних бур не очікується.
Геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня. Сонячна активність – низькою.
“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться у повідомленні.
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Як повідомляють у Meteoagent, очікується сонячна активність із К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає середнім магнітним бурям.
За даними Meteoprog, магнітосфера Землі буде у збудженому стані, проте суттєвих магнітних бур не очікується.
Геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня. Сонячна активність – низькою.
“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться у повідомленні.
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