Де у Луцьку освятити мед, мак і зілля 1 серпня: розклад богослужінь

Де у Луцьку освятити мед, мак і зілля 1 серпня: розклад богослужінь
1 серпня православні віряни відзначатимуть Винесення чесних древ Животворчого Хреста Господнього, яке в народі називають Маковієм або Медовим Спасом. У цей день у храмах Луцька відбудуться святкові богослужіння та освячення меду, маку, квітів і зілля.

Журналісти ВСН дізналися, коли у луцьких храмах розпочнуться богослужіння та освячення.

Кафедральний собор Святої Трійці (Градний узвіз, 1)

Божественна літургія у нижньому храмі розпочнеться о 7:30, а о 9:00 — у верхньому храмі. Освячення меду, маку, квітів та зілля триватиме з 9:00 до 14:00.

Храм Холмської ікони Божої Матері (просп. Волі, 24)

Богослужіння розпочнеться о 7:30. Освячення меду, маку, квітів та зілля — з 9:00.

Луцький жіночий монастир Святителя Василія Великого (просп. Волі, 2)

Божественна літургія розпочнеться о 8:00. Освячення меду, маку, квітів та зілля відбудеться орієнтовно о 9:10.

Храм Софії Премудрості Божої (вул. Банкова)

Початок богослужіння — о 9:00. Освячення меду, маку, квітів та зілля відбудеться орієнтовно о 10:30.

Хрестовоздвиженська церква (вул. Данила Галицького, 2)

Божественна літургія розпочнеться о 8:00. Освячення меду, маку, квітів та зілля заплановане орієнтовно на 11:00.

Храм святої великомучениці Катерини (вул. Ветеранів, 1а)

О 8:30 розпочнеться сповідь, о 9:00 — Божественна літургія. Після завершення богослужіння відбудеться освячення зілля.

Парафія Всіх Святих Землі Волинської (вул. Конякіна, 25в)

О 8:00 розпочнеться Божественна літургія та Святе Причастя. О 9:00 освячуватимуть квіти, мед і воду.

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Теги: свята, вшанування святих, ПЦУ
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