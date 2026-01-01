Де у Луцьку освятити мед, мак і зілля 1 серпня: розклад богослужінь





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Кафедральний собор Святої Трійці (Градний узвіз, 1)



Божественна літургія у нижньому храмі розпочнеться о 7:30, а о 9:00 — у верхньому храмі. Освячення меду, маку, квітів та зілля триватиме з 9:00 до 14:00.



Храм Холмської ікони Божої Матері (просп. Волі, 24)



Богослужіння розпочнеться о 7:30. Освячення меду, маку, квітів та зілля — з 9:00.



Луцький жіночий монастир Святителя Василія Великого (просп. Волі, 2)



Божественна літургія розпочнеться о 8:00. Освячення меду, маку, квітів та зілля відбудеться орієнтовно о 9:10.



Храм Софії Премудрості Божої (вул. Банкова)



Початок богослужіння — о 9:00. Освячення меду, маку, квітів та зілля відбудеться орієнтовно о 10:30.



Хрестовоздвиженська церква (вул. Данила Галицького, 2)



Божественна літургія розпочнеться о 8:00. Освячення меду, маку, квітів та зілля заплановане орієнтовно на 11:00.



Храм святої великомучениці Катерини (вул. Ветеранів, 1а)



О 8:30 розпочнеться сповідь, о 9:00 — Божественна літургія. Після завершення богослужіння відбудеться освячення зілля.



Парафія Всіх Святих Землі Волинської (вул. Конякіна, 25в)



О 8:00 розпочнеться Божественна літургія та Святе Причастя. О 9:00 освячуватимуть квіти, мед і воду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 1 серпня православні віряни відзначатимуть Винесення чесних древ Животворчого Хреста Господнього, яке в народі називають Маковієм або Медовим Спасом. У цей день у храмах Луцька відбудуться святкові богослужіння та освячення меду, маку, квітів і зілля.Журналісти ВСН дізналися, коли у луцьких храмах розпочнуться богослужіння та освячення.Кафедральний собор Святої Трійці (Градний узвіз, 1)Божественна літургія у нижньому храмі розпочнеться о 7:30, а о 9:00 — у верхньому храмі. Освячення меду, маку, квітів та зілля триватиме з 9:00 до 14:00.Храм Холмської ікони Божої Матері (просп. Волі, 24)Богослужіння розпочнеться о 7:30. Освячення меду, маку, квітів та зілля — з 9:00.Луцький жіночий монастир Святителя Василія Великого (просп. Волі, 2)Божественна літургія розпочнеться о 8:00. Освячення меду, маку, квітів та зілля відбудеться орієнтовно о 9:10.Храм Софії Премудрості Божої (вул. Банкова)Початок богослужіння — о 9:00. Освячення меду, маку, квітів та зілля відбудеться орієнтовно о 10:30.Хрестовоздвиженська церква (вул. Данила Галицького, 2)Божественна літургія розпочнеться о 8:00. Освячення меду, маку, квітів та зілля заплановане орієнтовно на 11:00.Храм святої великомучениці Катерини (вул. Ветеранів, 1а)О 8:30 розпочнеться сповідь, о 9:00 — Божественна літургія. Після завершення богослужіння відбудеться освячення зілля.Парафія Всіх Святих Землі Волинської (вул. Конякіна, 25в)О 8:00 розпочнеться Божественна літургія та Святе Причастя. О 9:00 освячуватимуть квіти, мед і воду.

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