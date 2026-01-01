Де у Луцьку освятити мед, мак і зілля 1 серпня: розклад богослужінь
Сьогодні, 22:43
1 серпня православні віряни відзначатимуть Винесення чесних древ Животворчого Хреста Господнього, яке в народі називають Маковієм або Медовим Спасом. У цей день у храмах Луцька відбудуться святкові богослужіння та освячення меду, маку, квітів і зілля.
Журналісти ВСН дізналися, коли у луцьких храмах розпочнуться богослужіння та освячення.
Кафедральний собор Святої Трійці (Градний узвіз, 1)
Божественна літургія у нижньому храмі розпочнеться о 7:30, а о 9:00 — у верхньому храмі. Освячення меду, маку, квітів та зілля триватиме з 9:00 до 14:00.
Храм Холмської ікони Божої Матері (просп. Волі, 24)
Богослужіння розпочнеться о 7:30. Освячення меду, маку, квітів та зілля — з 9:00.
Луцький жіночий монастир Святителя Василія Великого (просп. Волі, 2)
Божественна літургія розпочнеться о 8:00. Освячення меду, маку, квітів та зілля відбудеться орієнтовно о 9:10.
Храм Софії Премудрості Божої (вул. Банкова)
Початок богослужіння — о 9:00. Освячення меду, маку, квітів та зілля відбудеться орієнтовно о 10:30.
Хрестовоздвиженська церква (вул. Данила Галицького, 2)
Божественна літургія розпочнеться о 8:00. Освячення меду, маку, квітів та зілля заплановане орієнтовно на 11:00.
Храм святої великомучениці Катерини (вул. Ветеранів, 1а)
О 8:30 розпочнеться сповідь, о 9:00 — Божественна літургія. Після завершення богослужіння відбудеться освячення зілля.
Парафія Всіх Святих Землі Волинської (вул. Конякіна, 25в)
О 8:00 розпочнеться Божественна літургія та Святе Причастя. О 9:00 освячуватимуть квіти, мед і воду.
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Журналісти ВСН дізналися, коли у луцьких храмах розпочнуться богослужіння та освячення.
Кафедральний собор Святої Трійці (Градний узвіз, 1)
Божественна літургія у нижньому храмі розпочнеться о 7:30, а о 9:00 — у верхньому храмі. Освячення меду, маку, квітів та зілля триватиме з 9:00 до 14:00.
Храм Холмської ікони Божої Матері (просп. Волі, 24)
Богослужіння розпочнеться о 7:30. Освячення меду, маку, квітів та зілля — з 9:00.
Луцький жіночий монастир Святителя Василія Великого (просп. Волі, 2)
Божественна літургія розпочнеться о 8:00. Освячення меду, маку, квітів та зілля відбудеться орієнтовно о 9:10.
Храм Софії Премудрості Божої (вул. Банкова)
Початок богослужіння — о 9:00. Освячення меду, маку, квітів та зілля відбудеться орієнтовно о 10:30.
Хрестовоздвиженська церква (вул. Данила Галицького, 2)
Божественна літургія розпочнеться о 8:00. Освячення меду, маку, квітів та зілля заплановане орієнтовно на 11:00.
Храм святої великомучениці Катерини (вул. Ветеранів, 1а)
О 8:30 розпочнеться сповідь, о 9:00 — Божественна літургія. Після завершення богослужіння відбудеться освячення зілля.
Парафія Всіх Святих Землі Волинської (вул. Конякіна, 25в)
О 8:00 розпочнеться Божественна літургія та Святе Причастя. О 9:00 освячуватимуть квіти, мед і воду.
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