На війні загинув Герой з Волині Олександр Велимчаниця
Сьогодні, 21:15
Війна забрала ще одного волинського Захисника - загинув Велимчаниця Олександр Володимирович з Камінь-Каширської громади.
Про це повідомили у громаді.
"27 липня 2026 року у селі Середнє Краматорського району Донецької області, захищаючи Батьківщину, загинув Воїн Світла з села Черче Велимчаниця Олександр Володимирович, 1987 року народження", - йдеться у повідомленні.
Про прибуття кортежу з тілом Олександра Велимчаниці повідомимо додатково.
Висловлюємо співчуття рідним та близким Героя.
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Про це повідомили у громаді.
"27 липня 2026 року у селі Середнє Краматорського району Донецької області, захищаючи Батьківщину, загинув Воїн Світла з села Черче Велимчаниця Олександр Володимирович, 1987 року народження", - йдеться у повідомленні.
Про прибуття кортежу з тілом Олександра Велимчаниці повідомимо додатково.
Висловлюємо співчуття рідним та близким Героя.
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