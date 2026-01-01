На війні загинув Герой з Волині Олександр Велимчаниця

На війні загинув Герой з Волині Олександр Велимчаниця
Війна забрала ще одного волинського Захисника - загинув Велимчаниця Олександр Володимирович з Камінь-Каширської громади.

Про це повідомили у громаді.

"27 липня 2026 року у селі Середнє Краматорського району Донецької області, захищаючи Батьківщину, загинув Воїн Світла з села Черче Велимчаниця Олександр Володимирович, 1987 року народження", - йдеться у повідомленні.

Про прибуття кортежу з тілом Олександра Велимчаниці повідомимо додатково.

Висловлюємо співчуття рідним та близким Героя.

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Теги: Герої, воїни, смерть, загибель, війна
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