Яка буде погода в Луцьку та на Волині у суботу, 1 серпня

Яка буде погода в Луцьку та на Волині у суботу, 1 серпня
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у суботу, 1 серпня.

Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.

Прогноз погоди на 1 серпня

Луцьк

Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південний 3-8 м/с.

Температура вночі 17-19°, вдень 34-36°.

Область

Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південний 3-8 м/с.

Температура вночі 15-20 °, вдень 32-37 °.

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Теги: погода, прогноз погоди, Волинь, Луцьк
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