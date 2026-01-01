Яка буде погода в Луцьку та на Волині у суботу, 1 серпня
Сьогодні, 20:26
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у суботу, 1 серпня.
Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 1 серпня
Луцьк
Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південний 3-8 м/с.
Температура вночі 17-19°, вдень 34-36°.
Область
Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південний 3-8 м/с.
Температура вночі 15-20 °, вдень 32-37 °.
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Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 1 серпня
Луцьк
Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південний 3-8 м/с.
Температура вночі 17-19°, вдень 34-36°.
Область
Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південний 3-8 м/с.
Температура вночі 15-20 °, вдень 32-37 °.
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