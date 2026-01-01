Яка буде погода в Луцьку та на Волині у суботу, 1 серпня





Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.



Прогноз погоди на 1 серпня



Луцьк



Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південний 3-8 м/с.



Температура вночі 17-19°, вдень 34-36°.



Область



Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південний 3-8 м/с.



Температура вночі 15-20 °, вдень 32-37 °.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у суботу, 1 серпня.Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південний 3-8 м/с.Температура вночі 17-19°, вдень 34-36°.Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південний 3-8 м/с.Температура вночі 15-20 °, вдень 32-37 °.

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