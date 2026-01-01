На Волині збільшилось хворих із хронічними вірусними гепатитами В та С





Це вдвічі перевищує середній показник по країні, повідомили у Волинському обласному центрі контролю та профілактики хвороб 31 липня, пише



За 6 місяців цього року в області виявлено 297 випадків, це втричі більше ніж у середньому в державі.



Таку динаміку епідеміологи пояснюють збільшенням рівня тестування населення. Швидкі тести для обстеження на вірусні гепатити В та С доступні у сімейних лікарів у медичних закладах та обласному центрі контролю та профілактики хвороб.



В центрі контролю та профілактики хвороб зазначають, що особливістю гепатитів В і С є безсимптомний перебіг. Значна частина інфікованих не знає про свій статус і не отримує лікування. Це може зумовити розвиток хронічного запалення печінки і є однією з головних причин цирозу та раку печінки. Безплатні тести закликають робити щорічно.



Як діяти, якщо результат тесту на гепатит позитивний



Головна проблема в тому, що до підтвердження доходять лише 15-16% осіб із позитивним швидким тестом, говорять епідеміологи.



Позитивний результат швидкого тесту на гепатити В, С не є остаточним діагнозом. Потрібно звернутися до сімейного лікаря та пройти додаткові обстеження (ПЛР). Остаточні висновки має робити лише лікар після підтверджувальної діагностики.



Якщо діагноз вірусний гепатит В чи С підтвердиться, лікар призначить лікування або нагляд за станом пацієнта.



• C у більшості випадків повністю виліковується за 3–6 місяців.



• В переважно, потребує тривалого контролю й терапії для запобігання ураженню печінки.



Лікування вірусних гепатитів В і С в Україні безоплатне.



Довідково: гепатит — вірусне захворювання печінки запального характеру. Існує 5 основних вірусів гепатиту типу А, B, C, D, E. Гепатити B і C можуть роками не давати жодних ознак — людина почувається здоровою, не підозрює, що має інфекцію і потребує лікування. Без лікування ці хвороби можуть призвести, зокрема, до цирозу та раку печінки. За даними ВООЗ, у світі близько 240 мільйонів людей живуть із хронічним гепатитом B і 47 мільйонів — з гепатитом C. При цьому про свій діагноз знають лише 27% і 36% таких людей відповідно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині, як і в Україні, останніми роками збільшується кількість хворих із хронічними вірусними гепатитами В та С. Торік в області зареєстрували 443 випадки хронічного вірусного гепатиту С і 73 — хронічного вірусного гепатиту В.Це вдвічі перевищує середній показник по країні, повідомили у Волинському обласному центрі контролю та профілактики хвороб 31 липня, пише Суспільне За 6 місяців цього року в області виявлено 297 випадків, це втричі більше ніж у середньому в державі.Таку динаміку епідеміологи пояснюють збільшенням рівня тестування населення. Швидкі тести для обстеження на вірусні гепатити В та С доступні у сімейних лікарів у медичних закладах та обласному центрі контролю та профілактики хвороб.В центрі контролю та профілактики хвороб зазначають, що особливістю гепатитів В і С є безсимптомний перебіг. Значна частина інфікованих не знає про свій статус і не отримує лікування. Це може зумовити розвиток хронічного запалення печінки і є однією з головних причин цирозу та раку печінки. Безплатні тести закликають робити щорічно.Головна проблема в тому, що до підтвердження доходять лише 15-16% осіб із позитивним швидким тестом, говорять епідеміологи.Позитивний результат швидкого тесту на гепатити В, С не є остаточним діагнозом. Потрібно звернутися до сімейного лікаря та пройти додаткові обстеження (ПЛР). Остаточні висновки має робити лише лікар після підтверджувальної діагностики.Якщо діагноз вірусний гепатит В чи С підтвердиться, лікар призначить лікування або нагляд за станом пацієнта.• C у більшості випадків повністю виліковується за 3–6 місяців.• В переважно, потребує тривалого контролю й терапії для запобігання ураженню печінки.Лікування вірусних гепатитів В і С в Україні безоплатне.гепатит — вірусне захворювання печінки запального характеру. Існує 5 основних вірусів гепатиту типу А, B, C, D, E. Гепатити B і C можуть роками не давати жодних ознак — людина почувається здоровою, не підозрює, що має інфекцію і потребує лікування. Без лікування ці хвороби можуть призвести, зокрема, до цирозу та раку печінки. За даними ВООЗ, у світі близько 240 мільйонів людей живуть із хронічним гепатитом B і 47 мільйонів — з гепатитом C. При цьому про свій діагноз знають лише 27% і 36% таких людей відповідно.

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