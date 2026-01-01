На початку серпня на Волині очікуються спека до +38°С





Причиною стане надходження жаркого повітря з північних районів Африки, зазначають у Волинському обласному центрі з гідрометеорології. У денні години температура повітря становитиме від +31 до +38°С.



Завтра, 1 серпня, у Луцьку прогнозують невелику хмарність без опадів. Вітер південний, 3–8 м/с. Температура повітря вночі становитиме від +17 до +19°С, удень — від +34 до +36°С.



По області також прогнозують невелику хмарність без опадів. Вітер південний, 3–8 м/с. Уночі температура повітря становитиме від +15 до +20°С, удень — від +32 до +37°С.



Синоптики попереджають, що така погода може вплинути на роботу енергетичних і комунальних служб, а також залізничного й автомобільного транспорту. Крім того, спека може погіршити самопочуття людей.



Нагадаємо, через спеку знову запроваджують обмеження руху великогабаритного транспорту на дорогах державного значення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На початку серпня на Волині очікують сильну спеку. За прогнозом синоптиків, протягом шести днів температура повітря місцями підніматиметься до +38°С, пише misto.media Причиною стане надходження жаркого повітря з північних районів Африки, зазначають у Волинському обласному центрі з гідрометеорології. У денні години температура повітря становитиме від +31 до +38°С.Завтра, 1 серпня, у Луцьку прогнозують невелику хмарність без опадів. Вітер південний, 3–8 м/с. Температура повітря вночі становитиме від +17 до +19°С, удень — від +34 до +36°С.По області також прогнозують невелику хмарність без опадів. Вітер південний, 3–8 м/с. Уночі температура повітря становитиме від +15 до +20°С, удень — від +32 до +37°С.Синоптики попереджають, що така погода може вплинути на роботу енергетичних і комунальних служб, а також залізничного й автомобільного транспорту. Крім того, спека може погіршити самопочуття людей.Нагадаємо, через спеку знову запроваджують обмеження руху великогабаритного транспорту на дорогах державного значення.

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