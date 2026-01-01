Командира «Хартії» Оболєнського намагалися вбити: що відомо

Ігоря Оболєнського. Нападників затримали.



Про це повідомляє Володимира Зеленського.



"Говорив із командиром "Хартії" Ігорем Оболєнським. Була сьогодні спроба замаху на Ігоря. Нападник і його спільник затримані", - повідомив президент.



За його словами, ведуться необхідні процесуальні дії.



Також Зеленський заслухав доповідь глави СБУ Олександра Поклада щодо замаху на Оболєнського.



"На цю спробу удару по Україні та українському командиру обов’язково відповімо. Подякував Ігорю за службу й побажав бити по окупантах ще сильніше", - додав президент.



Замахи на українських військових та публічних осіб



Нагадаємо, у лютому 2026 року стало відомо, що Національна поліція, СБУ та правоохоронні органи Молдови запобігли серії замовних убивств українських військових, політичних і публічних діячів, які готували спецслужби РФ.



Тоді однією з цілей російських агентів був представник з питань стратегічних комунікацій ГУР та заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов.



Раніше Служба безпеки України затримала кілера, який за завданням Росії намагався вбити високопосадовця ЗСУ до "річниці 9 травня".



Також СБУ та поліція запобігли замовному вбивству генерал-майора Сил оборони, який є Героєм України. На Житомирщині затримано двох агентів Росії, які готували напад на військового.



Окрім того, правоохоронці затримали іноземного кілера, який за завданням російських спецслужб планував ліквідувати високопосадовця Військово-морських сил ЗСУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 31 липня, була сьогодні спроба замаху на командира "Хартії". Нападників затримали.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України"Говорив із командиром "Хартії" Ігорем Оболєнським. Була сьогодні спроба замаху на Ігоря. Нападник і його спільник затримані", - повідомив президент.За його словами, ведуться необхідні процесуальні дії.Також Зеленський заслухав доповідь глави СБУ Олександра Поклада щодо замаху на Оболєнського."На цю спробу удару по Україні та українському командиру обов’язково відповімо. Подякував Ігорю за службу й побажав бити по окупантах ще сильніше", - додав президент.Нагадаємо, у лютому 2026 року стало відомо, що Національна поліція, СБУ та правоохоронні органи Молдови запобігли серії замовних убивств українських військових, політичних і публічних діячів, які готували спецслужби РФ.Тоді однією з цілей російських агентів був представник з питань стратегічних комунікацій ГУР та заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненимиРаніше Служба безпеки України затримала кілера, який за завданням Росії намагався вбити високопосадовця ЗСУ до "річниці 9 травня".Також СБУ та поліція запобігли замовному вбивству генерал-майора Сил оборони, який є Героєм України. На Житомирщині затримано двох агентів Росії, які готували напад на військового.Окрім того, правоохоронці затримали іноземного кілера, який за завданням російських спецслужб планував ліквідувати високопосадовця Військово-морських сил ЗСУ.

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