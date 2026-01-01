У Луцьку на LED-екранах транслюватимуть хвилину мовчання





Відповідне доручення під час сесії міської ради дали комунальному підприємству «Луцькреклама», пише



У міськраді зазначили, що луцькі оператори вже запровадили таку практику, однак у місті залишаються LED-екрани національних операторів, де хвилину мовчання поки не транслюють.



У міськраді також нагадали про ще одну ініціативу, яку раніше пропонували депутати, — зупинку громадського транспорту о 9:00 на час загальнонаціональної хвилини мовчання. Це питання ще на розгляді.



Нагадаємо, для вшанування пам’яті військових патрульні щодня зупиняють рух транспорту у різних частинах міста. Окрім того, хвилину мовчання у громаді оголошують через систему оповіщення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Йдеться про трансляцію ролика тривалістю одну хвилину щодня з 9:00 до 9:01 на рекламних носіях.Відповідне доручення під час сесії міської ради дали комунальному підприємству «Луцькреклама», пише misto.media У міськраді зазначили, що луцькі оператори вже запровадили таку практику, однак у місті залишаються LED-екрани національних операторів, де хвилину мовчання поки не транслюють.У міськраді також нагадали про ще одну ініціативу, яку раніше пропонували депутати, — зупинку громадського транспорту о 9:00 на час загальнонаціональної хвилини мовчання. Це питання ще на розгляді.Нагадаємо, для вшанування пам’яті військових патрульні щодня зупиняють рух транспорту у різних частинах міста. Окрім того, хвилину мовчання у громаді оголошують через систему оповіщення.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію