У Луцьку на LED-екранах транслюватимуть хвилину мовчання
Сьогодні, 15:08
Йдеться про трансляцію ролика тривалістю одну хвилину щодня з 9:00 до 9:01 на рекламних носіях.
Відповідне доручення під час сесії міської ради дали комунальному підприємству «Луцькреклама», пише misto.media.
У міськраді зазначили, що луцькі оператори вже запровадили таку практику, однак у місті залишаються LED-екрани національних операторів, де хвилину мовчання поки не транслюють.
У міськраді також нагадали про ще одну ініціативу, яку раніше пропонували депутати, — зупинку громадського транспорту о 9:00 на час загальнонаціональної хвилини мовчання. Це питання ще на розгляді.
Нагадаємо, для вшанування пам’яті військових патрульні щодня зупиняють рух транспорту у різних частинах міста. Окрім того, хвилину мовчання у громаді оголошують через систему оповіщення.
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Відповідне доручення під час сесії міської ради дали комунальному підприємству «Луцькреклама», пише misto.media.
У міськраді зазначили, що луцькі оператори вже запровадили таку практику, однак у місті залишаються LED-екрани національних операторів, де хвилину мовчання поки не транслюють.
У міськраді також нагадали про ще одну ініціативу, яку раніше пропонували депутати, — зупинку громадського транспорту о 9:00 на час загальнонаціональної хвилини мовчання. Це питання ще на розгляді.
Нагадаємо, для вшанування пам’яті військових патрульні щодня зупиняють рух транспорту у різних частинах міста. Окрім того, хвилину мовчання у громаді оголошують через систему оповіщення.
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