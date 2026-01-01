На Харківщині загинув воїн з Луцької громади Андрій Малий





"Малий Андрій Петрович (16 січня 1982 року народження) загинув 27 липня 2026 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Оскіл Харківської області.



Щиро співчуваємо родині військовослужбовця. Розділяємо біль важкої втрати, схиляємо голови у глибокій скорботі", - йдеться в повідомленні.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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