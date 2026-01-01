На Харківщині загинув воїн з Луцької громади Андрій Малий

На Харківщині загинув воїн з Луцької громади Андрій Малий
Знову сумна звістка надійшла до Луцької громади. Додому “на щиті” повернеться наш захисник Андрій Малий.

"Малий Андрій Петрович (16 січня 1982 року народження) загинув 27 липня 2026 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Оскіл Харківської області.

Щиро співчуваємо родині військовослужбовця. Розділяємо біль важкої втрати, схиляємо голови у глибокій скорботі", - йдеться в повідомленні.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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