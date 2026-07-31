На полігоні військової частини на Хмельниччині стався вибух із детонацією, – ССО
Сьогодні, 14:59
31 липня на території полігону однієї з військових частин у Хмельницькій області сталася надзвичайна подія. Внаслідок інциденту пролунав вибух, після якого почалася детонація.
Про це повідомили у Силах спеціальних операцій ЗСУ. Там зазначили, що обставини та причини події наразі встановлюють, пише LB.ua.
На місці працюють відповідні служби. Тривають першочергові заходи з ліквідації наслідків.
Інформацію про можливих постраждалих і загиблих уточнюють. Додаткові дані обіцяють повідомити після завершення невідкладних робіт.
У Хмельницькому чули вибухи ще близько обіду. Їх прогриміло одразу кілька. Інцидент підтвердив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.
Він зазначив, що попередньо постраждалих немає. Проте деталей про те, що саме відбулось, він не повідомив.
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Про це повідомили у Силах спеціальних операцій ЗСУ. Там зазначили, що обставини та причини події наразі встановлюють, пише LB.ua.
На місці працюють відповідні служби. Тривають першочергові заходи з ліквідації наслідків.
Інформацію про можливих постраждалих і загиблих уточнюють. Додаткові дані обіцяють повідомити після завершення невідкладних робіт.
У Хмельницькому чули вибухи ще близько обіду. Їх прогриміло одразу кілька. Інцидент підтвердив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.
Він зазначив, що попередньо постраждалих немає. Проте деталей про те, що саме відбулось, він не повідомив.
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