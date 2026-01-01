У Луцьку попрощалися з захисником Дмитром Солонніковим
Сьогодні, 13:46
Сьогодні, 31 липня, у кафедральному соборі Святої Трійці відбувся чин похорону полеглого на війні Героя Дмитра Солоннікова.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Воїн Солонніков Дмитро Володимирович (3 травня 1980 року народження) загинув 25 липня 2026 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Дружківка Краматорського району Донецької області.
Вшанувати пам’ять Героя у спільній молитві прийшли рідні друзі, побратими, представники влади.
Поховали захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Воїн Солонніков Дмитро Володимирович (3 травня 1980 року народження) загинув 25 липня 2026 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Дружківка Краматорського району Донецької області.
Вшанувати пам’ять Героя у спільній молитві прийшли рідні друзі, побратими, представники влади.
Поховали захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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