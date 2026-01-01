У Луцьку попрощалися з захисником Дмитром Солонніковим

Дмитра Солоннікова.



Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



Воїн Солонніков Дмитро Володимирович (3 травня 1980 року народження) загинув 25 липня 2026 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Дружківка Краматорського району Донецької області.



Вшанувати пам’ять Героя у спільній молитві прийшли рідні друзі, побратими, представники влади.



Поховали захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.





Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 31 липня, у кафедральному соборі Святої Трійці відбувся чин похорону полеглого на війні ГерояПро це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.Воїн Солонніков Дмитро Володимирович (3 травня 1980 року народження) загинув 25 липня 2026 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Дружківка Краматорського району Донецької області.Вшанувати пам’ять Героя у спільній молитві прийшли рідні друзі, побратими, представники влади.Поховали захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

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