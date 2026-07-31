Драпатий наказав призупинити поповнення штурмових полків особовим складом

Михайло Драпатий видав розпорядження, яке тимчасово призупиняє поповнення штурмових полків Сухопутних військ новим особовим складом.



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За словами одного зі співрозмовників, штурмовим полкам заборонили брати на службу людей із батальйонів резерву та тих, кого мобілізували ТЦК.



Інший співрозмовник сказав, що рішення Драпатого дійсне з 26 липня. Воно також забороняє переведення військових до штурмових полків з інших частин. Водночас повернутися для тих, хто пішов у СЗЧ до 12 червня, у штурмові полки досі можна.



Раніше Генштаб ЗСУ оголошував про початок перевірки комплектування військових частин і справедливості розподілу людей, щоб визначити напрями для вдосконалення питань кадрового забезпечення.



Зазначимо, колишній радник ексміністра оборони Михайла Федорова і волонтер Сергій Стерненко розповідав, що деякі штурмові полки довгий час мали пріоритет у комплектуванні особовим складом. Через це за кількістю військових вони, мовляв, значно перевищували штатний розпис, передбачений для такого військового підрозділу, як полк.



За даними УП, один зі штурмових полків, 425 ОШП «Скеля», повинен був мати 3-4 тисячі особового складу, але був розширений до понад 10 тисяч військовослужбовців.

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