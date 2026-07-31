Зеленський назвав кількість загиблих військових Росії та України

Володимир Зеленський заявив, що від початку повномасштабної війни Росія втратила близько 700 тисяч військових загиблими.



Про це він сказав в інтерв'ю Fox News, пише



За словами глави держави, загальні втрати російської армії становлять близько 1,6 млн осіб, із яких приблизно 700 тисяч – загиблі.



«Щодо України, то дуже важко сказати. Якщо чесно, я не хочу бути повністю відвертим, адже тоді Росія зрозуміє, що відбувається з нашою армією», – пояснив Зеленський.



Проте він таки зазначив, що наша країна втратила близько 50 тисяч військовослужбовців загиблими та має близько 400 тисяч поранених.



Зеленський також додав, що залишається велика кількість зниклих безвісти.



За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення втрати окупантів склали близько 1 446 150 солдатів.



Лише впродовж минулої доби Упродовж минулої доби російська армія втратила 1340 солдатів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентзаявив, що від початку повномасштабної війни Росія втратила близько 700 тисяч військових загиблими.Про це він сказав в інтерв'ю Fox News, пише LB.ua За словами глави держави, загальні втрати російської армії становлять близько 1,6 млн осіб, із яких приблизно 700 тисяч – загиблі.«Щодо України, то дуже важко сказати. Якщо чесно, я не хочу бути повністю відвертим, адже тоді Росія зрозуміє, що відбувається з нашою армією», – пояснив Зеленський.Проте він таки зазначив, що наша країна втратила близько 50 тисяч військовослужбовців загиблими та має близько 400 тисяч поранених.Зеленський також додав, що залишається велика кількість зниклих безвісти.За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення втрати окупантів склали близько 1 446 150 солдатів.Лише впродовж минулої доби Упродовж минулої доби російська армія втратила 1340 солдатів.

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