Сучасний готельно-ресторанний комплекс неподалік Луцька шукає працівників у свою команду. ФОТО

водій на доставку;

кухар на хоспер;

кухар на холодний процес;

суші-майстер;

бармен;

офіціант;

адміністратор готелю.

Сучасний комплекс, що розташований неподалік Луцька у селі Тростянець, оголосив про відкриті вакансії та запрошує охочих приєднатися до команди.Роботодавець пропонує стабільну роботу, комфортні умови праці, можливість проживання та дружню атмосферу в колективі.У PRESIDENT зазначають, що працівникам гарантують, зручний графік роботи, комфортні умови та можливість професійного розвитку.Досвід роботи не є обов’язковим — нових працівників готові навчити, підтримати та допомогти опанувати необхідні навички.Комплекс PRESIDENT — це сучасний готельно-ресторанний простір у селі Тростянець біля Луцька, де створюють умови для комфортної роботи та розвитку команди.Також можна завітати безпосередньо до комплексу, пройти співбесіду та заповнити анкету кандидата.