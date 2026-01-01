Сучасний готельно-ресторанний комплекс неподалік Луцька шукає працівників у свою команду. ФОТО
Сьогодні, 11:40
Сучасний комплекс PRESIDENT, що розташований неподалік Луцька у селі Тростянець, оголосив про відкриті вакансії та запрошує охочих приєднатися до команди.
Роботодавець пропонує стабільну роботу, комфортні умови праці, можливість проживання та дружню атмосферу в колективі.
У PRESIDENT зазначають, що працівникам гарантують стабільну та вчасну заробітну плату, зручний графік роботи, комфортні умови та можливість професійного розвитку.
Наразі відкриті такі вакансії:
водій на доставку;
кухар на хоспер;
кухар на холодний процес;
суші-майстер;
бармен;
офіціант;
адміністратор готелю.
Досвід роботи не є обов’язковим — нових працівників готові навчити, підтримати та допомогти опанувати необхідні навички.
Комплекс PRESIDENT — це сучасний готельно-ресторанний простір у селі Тростянець біля Луцька, де створюють умови для комфортної роботи та розвитку команди.
Дізнатися більше про вакансії можна за телефоном: 068 390 6004.
Також можна завітати безпосередньо до комплексу, пройти співбесіду та заповнити анкету кандидата.
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Роботодавець пропонує стабільну роботу, комфортні умови праці, можливість проживання та дружню атмосферу в колективі.
У PRESIDENT зазначають, що працівникам гарантують стабільну та вчасну заробітну плату, зручний графік роботи, комфортні умови та можливість професійного розвитку.
Наразі відкриті такі вакансії:
Досвід роботи не є обов’язковим — нових працівників готові навчити, підтримати та допомогти опанувати необхідні навички.
Комплекс PRESIDENT — це сучасний готельно-ресторанний простір у селі Тростянець біля Луцька, де створюють умови для комфортної роботи та розвитку команди.
Дізнатися більше про вакансії можна за телефоном: 068 390 6004.
Також можна завітати безпосередньо до комплексу, пройти співбесіду та заповнити анкету кандидата.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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