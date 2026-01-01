Переховується від суду: на Волині розшукують 36-річного киянина

Переховується від суду: на Волині розшукують 36-річного киянина
Поліція розшукує киянина за скоєння крадіжки на території Волинської області.

Про це повідомили у пресслужбі установи.

"Сухоренко Олександр Олександрович, 07 листопада 1990 року народження,  уродженець  Києва, переховується від суду, за скоєння злочину, передбаченого ч. 5 ст. 185 (крадіжка) Кримінальногокодексу України.

Просимо  громадян, яким відома будь-ка інформація про розшукуваного, повідомити  поліцію за номерами телефонів:  (0332) 74-20-01, 0685844011 або 102.

Конфіденційність гарантуємо", - йдеться в повідомленні.

Переховується від суду: на Волині розшукують 36-річного киянина

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Теги: Волинь, поліція, злодій, киянин
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