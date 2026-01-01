Переховується від суду: на Волині розшукують 36-річного киянина





Про це повідомили у пресслужбі установи.



"Сухоренко Олександр Олександрович, 07 листопада 1990 року народження, уродженець Києва, переховується від суду, за скоєння злочину, передбаченого ч. 5 ст. 185 (крадіжка) Кримінальногокодексу України.



Просимо громадян, яким відома будь-ка інформація про розшукуваного, повідомити поліцію за номерами телефонів: (0332) 74-20-01, 0685844011 або 102.



Конфіденційність гарантуємо", - йдеться в повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліція розшукує киянина за скоєння крадіжки на території Волинської області.Про це повідомили у пресслужбі установи., 07 листопада 1990 року народження, уродженець Києва, переховується від суду, за скоєння злочину, передбаченого ч. 5 ст. 185 (крадіжка) Кримінальногокодексу України.Просимо громадян, яким відома будь-ка інформація про розшукуваного, повідомити поліцію за номерами телефонів: (0332) 74-20-01, 0685844011 або 102.Конфіденційність гарантуємо", - йдеться в повідомленні.

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