Переховується від суду: на Волині розшукують 36-річного киянина
Сьогодні, 11:10
Поліція розшукує киянина за скоєння крадіжки на території Волинської області.
Про це повідомили у пресслужбі установи.
"Сухоренко Олександр Олександрович, 07 листопада 1990 року народження, уродженець Києва, переховується від суду, за скоєння злочину, передбаченого ч. 5 ст. 185 (крадіжка) Кримінальногокодексу України.
Просимо громадян, яким відома будь-ка інформація про розшукуваного, повідомити поліцію за номерами телефонів: (0332) 74-20-01, 0685844011 або 102.
Конфіденційність гарантуємо", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомили у пресслужбі установи.
"Сухоренко Олександр Олександрович, 07 листопада 1990 року народження, уродженець Києва, переховується від суду, за скоєння злочину, передбаченого ч. 5 ст. 185 (крадіжка) Кримінальногокодексу України.
Просимо громадян, яким відома будь-ка інформація про розшукуваного, повідомити поліцію за номерами телефонів: (0332) 74-20-01, 0685844011 або 102.
Конфіденційність гарантуємо", - йдеться в повідомленні.
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