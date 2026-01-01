На Волині затримали чоловіка, який жорстоко побив людину
Сьогодні, 11:27
У Луцькому районі поліцейські затримали фігуранта, який наніс тяжке тілесне ушкодження знайомому.
Подія трапилась вночі 30 липня, повідомляє відділ комунікації поліції Волинської області.
До медзакладу доставили лучанина, 1970 року народження, з численними переломами, травмами та саднами. Факт опрацьовувала слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці встановили, що ушкодження потерпілому наніс знайомий з с. Промінь, 2003 року народження. Чоловіки розпивали спиртне, між ними виник конфлікт, тож один з них і відгамселив товариша.
Поліцейські затримали порушника в порядку ст. 208 КПК України.
За процесуального керівництва прокуратури, слідчі вже оголосили йому про підозру за ч.1 ст.121 КК України. Санкція статті – позбавлення волі від 5 до 8 років.
Окрім того, підозру за цією ж статтею слідчі оголосили жителю Луцького району, 1981 року народження. Той наніс тілесні ушкодження під час конфлікту колишній дружині, 1980 року народження. Жінку госпіталізували, а нападника поліцейські затримали в процесуальному порядку. Тепер за ці дії він може провести за гратами від 5 до 8 років.
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Подія трапилась вночі 30 липня, повідомляє відділ комунікації поліції Волинської області.
До медзакладу доставили лучанина, 1970 року народження, з численними переломами, травмами та саднами. Факт опрацьовувала слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці встановили, що ушкодження потерпілому наніс знайомий з с. Промінь, 2003 року народження. Чоловіки розпивали спиртне, між ними виник конфлікт, тож один з них і відгамселив товариша.
Поліцейські затримали порушника в порядку ст. 208 КПК України.
За процесуального керівництва прокуратури, слідчі вже оголосили йому про підозру за ч.1 ст.121 КК України. Санкція статті – позбавлення волі від 5 до 8 років.
Окрім того, підозру за цією ж статтею слідчі оголосили жителю Луцького району, 1981 року народження. Той наніс тілесні ушкодження під час конфлікту колишній дружині, 1980 року народження. Жінку госпіталізували, а нападника поліцейські затримали в процесуальному порядку. Тепер за ці дії він може провести за гратами від 5 до 8 років.
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