СБУ вдарила по авіазаводу в окупованому Криму

СБУ спільно із Силами оборони України уразила авіазавод в Євпаторії, інфраструктуру порту Тамань та Волгоградський НПЗ.Про це у телеграмі повідомила СБУ.Служба безпеки України спільно із Силами оборони Українипо військовій, логістичній та нафтопереробній інфраструктурі росії. Ця спецоперація проведена на виконання поставлених Президентом України Володимиром Зеленським завдань зі зниження військового потенціалу держави-агресора.У тимчасово окупованій Євпаторії було уражено два ангари для зберігання авіаційної техніки та виробничий цех Євпаторійського авіаційного заводу.Також під удар потрапила інфраструктура порту Тамань, де зафіксовано масштабну пожежу.Окрім того, успішно уражено НПЗ «Лукойл-Волгограднефтепереработка», який є одним із найбільших нафтопереробних підприємств рф із потужністю близько 15 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне та авіаційне пальне.Кожне уражене підприємство ВПК рф, кожен палаючий НПЗ чи порт — це ще один крок до виснаження воєнної машини рф. Ці системні операції СБУ з урізання воєнного потенціалу ворога триватимуть і надалі.