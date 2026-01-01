Україна перейшла до нового етапу ізоляції Криму, - ISW





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Український удар по морських бензовозах свідчить про новий етап кампанії з ізоляції окупованого Криму. Аналітики зазначають, що Україна швидко адаптувалась до переходу Росії на морське транспортування пального.



Причина зміни тактики - наземна логістика. Безперервні українські удари середньої та далекої дальності по наземних маршрутах постачання погіршили логістику між Росією та окупованим Крим. Це змусило окупантів покладатися на морські поставки пального для вирішення дефіциту бензину на півострові.



Генерал РФ визнав безсилля перед українськими дронами

6 липня російський журналіст Дмитро Колезєв оприлюднив слова діючого генерала РФ. Той визнав, що Росія не може ефективно протидіяти українським ударам середньої дальності.



Причина - рішення 2024 року, коли Генштаб РФ розформував Кримську оборонну групу через брак військово-морської техніки для захисту півострова.



Аналітики ISW вважають, що посилення ударів по морських паливних танкерах й надалі порушуватиме здатність Росії підтримувати логістику та транспортувати пальне між Росією та окупованим Кримом.



Проблеми з пальним у Росії та на окупованому півострові наростають вже кілька тижнів.



За оцінками аналітиків, українські дрони могли зупинити до 40% нафтопереробних потужностей Росії. Криза з пальним торкнулася близько 50 мільйонів росіян.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українська кампанія з ізоляції окупованого Криму перейшла в новий етап. Тепер основною ціллю стали російські судна, що постачають півострову пальне морем.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).Український удар по морських бензовозах свідчить про новий етап кампанії з ізоляції окупованого Криму. Аналітики зазначають, що Україна швидко адаптувалась до переходу Росії на морське транспортування пального.Причина зміни тактики - наземна логістика. Безперервні українські удари середньої та далекої дальності по наземних маршрутах постачання погіршили логістику між Росією та окупованим Крим. Це змусило окупантів покладатися на морські поставки пального для вирішення дефіциту бензину на півострові.Генерал РФ визнав безсилля перед українськими дронами6 липня російський журналістоприлюднив слова діючого генерала РФ. Той визнав, що Росія не може ефективно протидіяти українським ударам середньої дальності.Причина - рішення 2024 року, коли Генштаб РФ розформував Кримську оборонну групу через брак військово-морської техніки для захисту півострова.Аналітики ISW вважають, що посилення ударів по морських паливних танкерах й надалі порушуватиме здатність Росії підтримувати логістику та транспортувати пальне між Росією та окупованим Кримом.Проблеми з пальним у Росії та на окупованому півострові наростають вже кілька тижнів.За оцінками аналітиків, українські дрони могли зупинити до 40% нафтопереробних потужностей Росії. Криза з пальним торкнулася близько 50 мільйонів росіян.

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